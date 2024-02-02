美軍約旦基地日前被襲造成3名軍人死亡、40多人受傷，這對中東局勢、巴以戰爭、紅海危機，以及美國政壇、總統大選、社會輿情都是大件事，如何處理對美國總統拜登的個人前程尤其重要。此事處理不好，11月的大選他就不要選了，此事之棘手他比誰都清楚，既難治標也難治本。

治標是用傳統做法，對伊朗支持的武裝組織狂打亂打一通，斬其頭領，十幾年來老美就是這樣幹的，然而根本沒用，打來打去美軍會死傷愈多。治本嘛，就要一舉大規模動武拿下伊朗，然而這是狂想和夢想，弄不好美國自己會垮掉，拜登是在「政治自殺」！更何況美國要想對伊朗大動干戈，現在各方面的部署、安排、準備遠遠不夠。時下距離大選只有9個月，想發動大戰，這不是扯淡嗎？因此，就算拜登有妄想，也沒有這個能力和膽量，美國也不可能這麼短的時間內具備這樣的實力和軍力。

於是冷靜了兩天後，拜登對此事只能冷處理，聲言不想在中東擴大戰爭，不想和伊朗開戰，這意味着拜登不敢把事情搞大。然而，為了「顏面和尊嚴」，還是不能放過伊朗及恐怖組織，拜登聲稱伊朗需負責任，美國還將回應襲擊，而且不是單次行動，是多次行動。其實，這種所謂「多次行動」，是跳不出傳統狂打亂打那些小魚小蝦恐怖組織的套路，其結果還是沒用。總之，拜登已經黔驢技窮。

不過，讓拜登似乎攞番一丁點面子的，是與今次襲擊事件有關的伊拉克親伊朗組織真主黨旅宣布，暫停針對區內美軍的軍事行動，避免伊拉克政府陷入困境。據稱真主黨旅這樣做，是為了給伊拉克政府提供方便，以保證美軍撤出伊拉克的談判過程順利。如此看來，拜登的那一丁點面子也是似有若無的。據半島電視台引述伊朗官員指，美國政府過去兩天，透過第三方向德黑蘭不止一次地傳遞訊息，不想和伊朗開戰。可見是拜登先認慫了，彰彰明甚也。