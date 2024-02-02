美國四圍挑起火頭，終於自食惡果。美軍駐約旦基地遭親伊朗民兵用無人機突襲得手，三名美軍死亡、數十人受傷。拜登政府直指是伊朗在背後策動，揚言報復。但如何報復卻費煞思量，力度既不能輕，又恐伊朗一旦全面宣戰，美國被拖入泥沼。

與此同時，朝鮮半島局勢持續緊張。北韓日前又在西部海域進行「箭矢-2」戰略巡航導彈發射訓練，是一個月內第三次發射巡航導彈。外界愈來愈相信，南北韓開戰的腳步愈來愈近，其危險性不比中東亂局低。要是噩夢成真，美國是否會直接參戰？拜登不斷糾合日韓舉行軍演耀武揚威，卻不料金正恩不為所嚇，而且不按常理出牌，美國可謂捉蟲。

屋漏偏逢連夜雨，美國最近又掀起「內戰」危機。德州發起「孤星行動」，在美墨邊界部署刀片鐵絲網，阻止非法移民湧入，惟遭拜登政府強烈反對，聯邦最高法院裁決德州敗訴，共和黨25個州長隨即發聯署信力挺德州，特朗普更是唯恐天下不亂，呼籲派國民警衞軍阻止聯邦人員進入，目前形成對峙局面。兩黨各不相讓，拜登進退維谷，社會亂成一團。至於以巴戰爭、紅海危機仍然無解，繼續消耗美國國力。更不必說俄烏戰爭，完全無法撼動俄羅斯，已淪為食之無味、棄之可惜的雞肋，同時拖累拜登民望插水，其連任大夢恐怕可以提早發完。

都說通往地獄之路由善意鋪成，拜登左右開弓，到處燒起火頭，窮兵黷武，還自以為善良和正義。如今事實證明，美國愈是放火，火頭愈是反燒其身。最可笑是，美國至今仍昧於形勢，商務部長雷蒙多最近又想打中國電動車主意，揚言中國電動車構成國家安全風險，似乎又想制裁，到最後會否又是引火自焚，不妨拭目以待。