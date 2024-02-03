產評：中美脫鈎有代價　企業競爭分高下

美國推動逆全球化，與中國脫鈎，讓全球製造業產業鏈與供應鏈大洗牌。美國企業的業績，正逐步反映美國為此所需要付出的代價，就是過去呈高利潤、高增長的中國業務收益減少。雖然刻下美企靠提升內部效益等來抵銷相關的衝擊，問題是，靠精簡等手段來提升效益的做法始終有盡頭，能否承受中國市場貢獻進一步下降所帶來的影響，今年將進入關鍵之年！

過去美企一部高端智能手機，利用在華的全產業鏈，低成本高效生產，行銷全球，更在中國消費市場大賣，賺盡中國人的錢。不過，隨着中美博弈升級，保護主義愈見高漲，中國科企的強勢回歸，推出自家技術的高端智能手機，成功搶佔內地市場份額，矛頭直指一直穩坐龍頭的美企。

從最新季度數據可見，美企第一手機品牌在華市佔率下降已是鐵一般的事實。如無意外這情況會持續，皆因除了消費者的民族主義考慮外，中國與美國生產的高端智能手機技術與功能差距續收窄，中國產品更具性價比優勢。這項變化誠然未反映在中、美資產價值上。

除了智能手機，中國的電動車同樣在靠性價比搶佔海外市場份額，故引來美國關注，美國商務部近日已高調指中國電動車存在重大國家安全風險，相信不日會出台新措施狙擊。事實上，以目前美國的利息成本和物價水平，要在價格上與中國電動車競爭，難度甚高，出招加關稅，甚至拒中國電動車於門外，顯然是保護美企利益的反自由貿易手段。如是者，中國車企「走出去」固然受挫，但不等於就能收窄中美車企的競爭距離，反觀美國消費者利益難免成為犧牲品。

同樣招數，美國擬針對中國生物科技公司，相關消息令本周相關中企股價暴挫，單周蒸發幾百億元市值，皆因美國擬高舉制裁大棒的消息令資金聞風喪膽，寧願埋單計數止蝕。

諸如此類的舉措，迫使中企加大力度深耕非美市場，如東盟、金磚國等。事實上，比較基數調整一直進行中，對經濟產值的陣痛影響也是無可避免。但相信洗牌過後，結果將會向世界說明，美國不就等於全球化。美國的脫鈎主張，沒有中國的參與，不可能再重構出昔日的全球化榮景；而中國以自身的發展模式開闢新市場，正努力引領世界重新撰寫出新全球化的定義。

美國既已鐵了心與中國脫鈎，來自美國的各種打壓只會多不會少，且刀刀針對要害，這是中國不能迴避的考驗，只有兵來將擋。要化解危機，只有加快打造自己的產業鏈與供應鏈，不再被「卡脖子」，以全面提升企業安全系數，始能換來長治久安。這場中、美企業較量，至今為止，中企固然傷勢不輕，但也不見得美國在獨贏。

說到底，壓力是推動企業提升競爭力的動力，而競爭力關係到產業的生存方式，也就是國家競爭力所在。下一階段，得高度關注中國如何落實支持民營企業發展，並全面加速推動中國央企的改革進度，打鐵還須自身硬！