娛圈單打：呢對璧人甜到漏　主動求婚夠破格

嘩，真係甜到漏！十優港姐麥明詩（Louisa）喜傳婚訊，即將與高大靚仔的機師男友盛勁為拉埋天窗。呢對璧人連求婚都零舍破格，Louisa為男友送上名錶主動求婚，其後男友亦在沙灘浪漫奉上巨型玩具鑽戒回禮，大家都咁有心思，襯到絕！

Louisa貴為名牌大學畢業的高學歷港姐，看待事物當然不同凡響，只要兩情相悅，本小姐鍾意，做女仔主動求婚又有乜所謂。男方亦十分玩得，打趣謂大家可以叫他「麥生」。總之，今時今日男女平等，只要雙方情投意合，彼此認定對方為真命天子，邊個做主動，根本唔重要。

他們唔止外形合襯，盛勁為仲非常有上進心。他出身公屋家庭，家境並不富裕，但他深信知識改變命運，一直努力讀書，考入港大經濟金融系。畢業後考取民航機師執照，加入航空公司衝上雲霄，着起機師制服，有型程度同「Sam哥」有得揮，難怪女神青眼有加。

可惜疫情爆發，他慘告失業，但並無氣餒，轉跑道參加TVB《衝上雲霄大選》，奪得亞軍，躋身娛樂圈，更因此跟Louisa結下不解緣。不過他在電視台發展平平，一直只能擔演小角色，後來轉任保險經紀，收入大增，最近則重操故業，再揸飛機做機師。

網民對他們紛紛送上祝福，仲大讚Louisa有眼光。當然，每次講起Louisa情史，舊愛林作亦會一併被提起。唔知有心定無意，林作在前度傳出婚訊後，突然在社交網的限時動態上載全黑貼文，係咩意思呢？點都好，林作有裕美對他死心塌地，一樣好幸福！