韓國瑜和江啟臣當選為台灣新一屆立法院正副院長，顯示國民黨重掌立法院，只是這樣的「重掌」委實有些勉強。觀乎今屆台灣立法院，國民黨及無黨籍立委佔席54位，民進黨佔席51位，應算勢均力敵，另外還有一貫在政治上飄忽不定的民眾黨立委8席，國民黨更難保證控制立法院。

民眾黨絕不可能事事順着國民黨，何況他們之間早有牙齒印，許多想法不合。民眾黨有自己的利益考慮，要在兩大黨之間耍手段才能生存和壯大自己，才能顯示自己的存在和「獨特價值」。國民黨、民進黨也都要利用它，它也要充分利用國民黨、民進黨為自己獲取利益最大化。在立法院博弈中，它幫國民黨，國民黨贏；幫民進黨，民進黨贏。因此，國民黨重掌立法院切莫高興得太早。

不過，對韓國瑜、江啟臣當選，最重要、最難辦的是怎麼和大陸打交道。今次大選和台灣面臨的嚴峻課題，是在「統獨問題」上、在「戰爭與和平」問題上作出選擇，參選的國民黨、民進黨、民眾黨都聲稱「要和平，不要戰爭」。然而，他們的黨綱、政綱、兩岸政策並不一樣，都是「反對統一」的，在「台獨」問題上只有明暗之分。因此，大陸對這3個黨都不信任，對民進黨更是憎惡，只是相比之下，國民黨還有一個「九二共識」擺在那裏，在馬英九時代也實行了8年，大陸還願意對國民黨再看看，給個機會看它能不能重拾「九二共識」，發展兩岸關係，能不能按照「九二共識」的指向實現「和平統一」。

今次大選，台灣「大位」、行政系統，依然掌握在民進黨手中，立法院領導權則落在國民黨手中，據稱韓國瑜是主張回到「九二共識」、發展兩岸和平關係的，這點主張能否變成行動，要看韓國瑜的實際表現，要看他在立法院中帶領國民黨與民進黨鬥得怎樣。鬥得好的話，對兩岸和平會有一定幫助，可重拾大陸對國民黨些許希望。