台灣社會的普遍心態是希望美國能夠提供安全保障，但與此同時，也有許多台灣人擔憂美國是否有足夠實力或興趣介入台海衝突，由此形成的「疑美論」愈來愈有市場。日前特朗普在一個電視節目中被問及如果再次入主白宮，美國會不會幫助「保衞台灣」，他並沒有明確回答，反指台灣搶走了美國的晶片生意，「我們過去所有晶片都是自己製造，現在90%的晶片都是在台灣製造……我們早該阻止了。」

特朗普的言論也許說明不了甚麼問題，但起碼反映他無意改變「戰略模糊」。在這方面，他顯然比拜登高明得多。拜老頭多次口沒遮攔公開表態「武力護台」，害得白宮官員每次都要出來「滅火」。特朗普畢竟是商人出身，一切唯利是圖，從來不做賠本買賣，台灣在其眼中不過是用來跟北京交換的籌碼而已，只要價錢合理，隨時可以出賣。

美國前白宮國家安全顧問博爾頓在其回憶錄中指出，特朗普是完全自私自利的人，如果再次當選，勢必重新推行孤立主義，包括可能退出北約，限制對烏克蘭的支持，並鼓勵中國大陸封鎖台灣。此番言論難免有譁眾取寵的味道，但也不是全無道理，特朗普開口閉口「美國優先」，若是再次上台，對台灣而言應該不是甚麼好消息，即使不被完全拋棄，也必然會被進一步壓榨甚至掏空。

由此可見，台灣社會的「疑美論」並非沒有來由。美國從來不會真心考慮盟友利益，只會基於本身利益，何況台灣只是美國的棋子，而不是甚麼盟友。這些年華府一方面強迫台積電遷往美國，一方面企圖把台灣變成「地雷島」，更要求台灣人人一把AK47，這根本是毀台，而不是護台。說到底，隨着中國大陸綜合實力迅速提升，在周邊區域已形成對美國的軍事優勢，美軍絕不敢輕易介入台海衝突。前年8月時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，引發台海動盪，面對解放軍持續圍台軍演，美軍航母退避三舍，從頭到尾只作壁上觀，這已足以說明一切。

民進黨當局一直將各種「疑美論」歸結為「認知戰」，分明是自欺欺人。以當今大陸的實力，對付台灣的手段多的是，哪裏需要甚麼「認知戰」。賴清德在大選中獲勝，華府第一時間重申不支持台獨，美方更是頻繁接觸中方，到底意味着甚麼，難道民進黨當局不明白？