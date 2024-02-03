金融市場高低起跌，本來是尋常事，但不少政客或時事評論人，老是愛以此做文章，近日中國內地和香港股市低迷，很多反中反港者便大肆渲染，說甚麼「中國迷失」、「香港已死」。實際上，說股市是經濟的寒暑表，未必全然是真的，人們長期被這句話騙了，因此難怪有統計顯示，市場上有七成的投資者，都是輸家。

寒暑表是絕對客觀的，氣溫高低完全反映在數字之上，你心情興奮，數字不會相應提高；相反，你心情低落，數字也不會隨之而下降。至於政治家、野心家，他們即使出盡渾身解數，也不可能對寒暑表產生一丁點兒的影響。然而，股票市場則恰恰相反，指數高低完全由投資者的情緒決定，樂觀起來，可以瘋狂買入，恐慌起來，也可以不問價沽出，有時候政治人物的一句說話，便足以讓股市狂跌、狂升，但那句話可能只不過隨口一說，未必是反映事實。

2008年金融海嘯時，香港不少投資者見別人沽售股票，自己又跟在後頭，根本不理會當時的股價，是否已處於合理水平。還記得當年，有一家內地房產公司的老闆笑說，香港股民真是傻得可愛，個個只求沽貨，卻不問價錢，若按該公司股價最低位計算，市場總值竟然低於該集團持有的一幢物業，而他們擁有的同類物業，最少有十幢八幢。事實上，這位老闆也沒說錯，及至2010年，港股回復理性，該房產公司股價跟2008年比較，升幅近10倍！

所謂「太陽底下無新事」，今日不少香港股民，又陷於非理性恐慌。本地有一家老牌地產商，若將手上所有資產套現，可值2,000多億元，但你知道該公司目前的股票市值是多少嗎？哈哈！答案是只有200多億元。