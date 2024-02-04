俄烏之戰打了近兩年，打到今天這個分兒，引發歐洲大戰、美俄大戰、世界大戰的可能性大減，這是因為烏克蘭實在很廢，在俄羅斯犯下多重戰場錯誤的情況下，竟不能取得一些像樣的戰果。美國和西方已對烏克蘭喪失信心，知道再扔多少錢、支援多少武器、派出多少僱傭兵都是無底洞，全無改變戰局的希望。

俄烏之戰初始，美西方和輿情研判如果烏克蘭能打，他們的援烏行動和軍事勝利能逼得普京傾舉國之力，使用最先進的武器乃至核武器拚命，那就令戰事朝着大戰擴大。因此，那時的美西方對俄烏之戰是一時喜、一時憂。喜的是，莫斯科終於落入他們設計的「圈套」，發起俄烏之戰，美歐可藉機整垮俄羅斯；憂的是，北極熊不好惹，核大國、戰鬥民族，發起怒、玩起命來時，美歐根本扛不住，是在找死。

這種心理狀態下，美歐不敢放開手腳，不敢把最先進的、最具殺傷力的武器交付烏克蘭使用，一切都要悠着點兒，寧可看着烏克蘭連吃敗仗，也不能讓北極熊發飆。對此，烏克蘭總統澤連斯基也清楚，他奔走呼號，好言惡語都說盡了，山姆大叔先是敷衍，繼而冷漠厭惡，「戲子總統」險些氣得吐血。

話要說回來，俄烏之戰打到這個分兒，最危險的時刻過去了，實乃好事。只要美西方不想打了，烏克蘭就不能打了，問題是怎麼收場、怎麼止戰談和？這要看俄羅斯的意思和提出的條件。這件事，莫斯科掌握着主動權，於是俄羅斯的條件一定很辣，除了要「吞併」烏克蘭的4個州等，普京近日又提出了俄軍必須在烏克蘭建立足夠縱深的非軍事區，要特別防範烏克蘭使用外國製造的遠程武器打擊俄羅斯城市。

那麼，這類「非軍事區」怎樣才算「足夠縱深」呢？普京未講。但是要達到防範外國製造的遠程武器打擊俄羅斯城市的程度，其「足夠縱深」恐怕沒有1,000公里是不行的，這要涉及多大一片烏克蘭國土呢？