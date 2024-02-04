美國中央情報局局長伯恩斯日前在美國《外交》雜誌撰文指出，中國和俄羅斯令美國在世界上不再具備「無可爭議的領先地位」，「生存威脅正在加劇」。這種觀點實在有點奇怪，說美國不再具備無可爭議的領先地位，這可以理解，畢竟世界正朝多極化發展，美國再也無法隻手遮天。但說到美國生存威脅正在加劇，分明是危言聳聽，從來只有美國威脅別國生存，別國何曾威脅美國生存？

老美的心理其實非常糾結，一方面自視甚高，老子天下第一，一方面杯弓蛇影，整天擔心安全受到威脅。這種既自大又缺乏自信的矛盾心態，導致其對外政策荒腔走板，尤其面對中國和俄羅斯崛起，更是焦慮不安乃至歇斯底里。也許俄國有些行為確實令美國感到威脅，但中國一向提倡和平共處，從來沒有對外擴張的野心和行為，更別說威脅美國安全，老美整天渲染「中國威脅論」，既是因為底氣不足，也是因為心裏有鬼。只有心態不健康、思維不正常的人，才會患上被害妄想症。

冷戰時期，美國長期和蘇聯對壘，從來沒有如此焦慮，那是因為華盛頓相信以本身的實力，最終一定能夠打敗對手。而現在面對不斷崛起的中國，老美的自信消失了，以致患得患失，慌張失措。他們意識到，中國的綜合實力已明顯超過前蘇聯，而且漸漸逼近美國，大有後來居上之勢。儘管中方一直強調無意稱霸世界，更無意取代美國的地位，但老美始終不相信，他們將中國的發展視為對其霸權的最大威脅，於是千方百計遏制打壓。

然而，今時不同往日，美國的遏制打壓已經不管用，無論採取甚麼手段，都阻止不了中國繼續發展。相反，美方的打壓正反噬到自己身上，可謂害人害己。在華府禁令之下，美國晶片企業固然漸漸失去中國市場，美國品牌手機和電動車在中國的市佔率也正不斷萎縮。美國對沖基金城堡投資創辦人格里芬慨嘆：「看到比亞迪在全球銷量上超過特斯拉，有點令人心碎。」實際上，令美國人心碎的事情還多的是，一切都是自作自受。

伯恩斯聲稱美國「生存威脅正在加劇」，其實沒有人威脅美國的生存，所有威脅都是自己造成。世界正面臨百年變局，再也無法回到過去，如果老美不能端正心態，接受中國崛起的事實，只能繼續活在惶恐中。