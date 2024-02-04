欺軟怕硬，柿子只挑軟的吃，已成美國霸權特色。美軍駐約旦基地遭無人機攻擊，拜登政府已鎖定為親伊朗武裝組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」所為，但又明言不會直接跟伊朗開戰，只會對敍利亞和伊拉克進行多次攻擊報復。如此「不慍不火」，是大局為重，還是色厲內荏，無能為力？

伊朗是中東大國，又是產油國，極之可能擁有核武，美國當然心存忌憚。正如有論者指出，美國對小國任意欺凌，攻打阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞這些弱國並不手軟，但對着擁核大國，則是另一副嘴臉。事實上，即使美國攻打阿富汗等中東小國，一樣弄得焦頭爛額，反恐戰一打二十年，美軍死傷枕藉，末了還落得狼狽撤出，為世人所恥笑。

別說美國不敢對伊朗怎麼樣，就連對着北韓一樣沒轍。平壤日前又向西部海域發射多枚巡航導彈，當地官媒報道，金正恩前往一座造船廠視察軍艦，強調強大的海軍力量在「戰爭準備」中至關重要。朝鮮半島儼然東亞火藥庫，美國愈是糾合日韓大搞軍演，形勢愈是危險。問題是，北韓已經擁核，美國除了虛張聲勢，又豈敢硬碰？

同樣情況，亦見於俄烏戰爭。美國以為藉烏克蘭大打代理人之戰，就會打垮俄羅斯，但普京早就揚言，「當俄羅斯遇到巨大危險時，俄國會考慮動用核武」。普京無懼攬炒，美國不敢賭這是核訛詐還是動真格，自然無法扭轉敗局。

在此際，台灣民進黨政府應該更加認清形勢。美國隔三差五就製造北京攻台的威嚇言論，除了可以趁機對台售武大賺一筆，最終目的不過以台制華，挑起動亂。中國同樣是擁核大國，美國絕對不可能出兵衞台，何況特朗普一旦回朝，對台政策勢必大幅度改變。