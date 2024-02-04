從數字上看美國經濟，儼然是冰火兩重天，道瓊斯指數不停突破高位，升市好像永無盡頭，2023年美國的國民生產總值（GDP），增長率之高，更讓專家們跌碎眼鏡。去年初，不少經濟學者預計，美利堅將要陷於經濟衰退，到頭來卻是相反。2023年美國GDP的增幅高達2.5%，比絕大部分發達國家優勝，即使跟發展中國家相比，也毫不遜色。

美國的經濟體碩大無朋，GDP年增長率仍能達到2.5%，成績算是十分理想，按理美國人應該皆大歡喜，很多人更加是富得流油才對，但事實上卻不然，近日有美國網站訪問了1,000個當地人，問假如要動用1,000美元的應急錢，你手上的儲蓄足夠應付嗎？答可以的人，只有44%。

1,000美元換算成港幣，約為7,800元，這不算是很大的數目。以我認識香港或內地的成年人朋友，幾乎想不出有誰，沒能力從腰包中掏出這筆錢，作應急之用。偏生美利堅號稱是世界第一大強國，表面上看來，遍地都是黃金，但當地的財富再多，可能也只是集中在少數人手上。做股壇大鱷的，經營軍工企業的，以至開藥廠、開疫苗公司的，這些人當然是肥得連襪子也穿不下，可是普通國民，不少卻是家無隔宿之糧。

中國當然也有貧富懸殊現象，但國家正不停努力，務求改善問題，亦逐步見到成效。未知讀者可有想過，中國的大企業跟美國比較，主要的分別在哪裏？要是讓我說嘛，那就是一般中國企業不敢肆意追求厚利，中央不鼓勵甚至也不容許他們這樣做。如果從金融市場的角度看，中國企業的利潤率確是普遍偏低，股價表現亦往往較疲弱，但其實利潤率低，卻正好反映這些企業是在用另類方式還富於民。