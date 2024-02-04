英國近年房屋供不應求問題嚴重，有報道指房屋短缺量多達430萬套，導致租金和樓價雙雙狂飆。但不少地區組織仍然繼續阻礙新的發展項目在自家附近興建，令土地發展日益困難。這個「鄰避效應」現象，香港人應該覺得似曾相識。

所謂「鄰避效應」，即「不要在我家後院」，也就是發展可以，但不要在我這裏。近年英國各地的居民，為了自己的利益而反對在周邊新發展項目，導致政府覓地難、建屋更難。由於新樓供應不多，過去一年英國租金不斷上升。根據地產代理機構的數據，去年10月英國新出租住宅的平均租金已升至每月近13,000港元，按年升幅逾一成。無獨有偶，香港去年雖然樓價下跌，住宅租金亦連升12個月。打工仔人工升幅跟不上租金，生活愈加艱難。

英國高官去年曾承諾每年增建30萬套住宅以應對這一問題，但即使有地，要開發亦十分困難，原因是英國的《城鄉規劃法案》嚴格限制郊區的發展規劃，例如在倫敦周圍創建了名為「綠帶」的綠化地帶，導致大量綠化土地難以開發；一開發「綠帶」，就有環保團體和地區人士出來反對。

英國的這些問題，香港人聽起來耳熟能詳。香港雖然回歸26年，但從政府架構、社會構成，以致各類型組織的關係，整體社會制度基本上都是沿襲英國而來。港人雖然不多講「鄰避效應」這個詞，但一旦涉及建屋，很多人都會原則上贊成，一到具體地點就會有相關地區團體出來反對。反觀新加坡，面積比香港小，卻是世界第三大石油煉化產業中心，大型工業項目離民居不遠，卻很少聽到大規模的反對聲音。看來港府要大刀闊斧搞發展，仍需要改變一些前「宗主國」留下的「殖民遺產」。