過去一周有多項有關樓市的消息及數據公布。首先是美國聯儲局決定維持利率不變，但同時為減息預期降溫，意味息口在未來一段時間仍會維持在較高水平。其次是特區政府公布，去年全年的本地生產總值增長率僅為3.2%，遠低於年初的預算案及市場預測。

其三是根據差餉物業估價署數字，去年12月的私人住宅樓價指數按月再跌1.4%，創近7年來的新低，並且是連續第8個月下跌。累計全年樓價回落了6.8%，較歷史高位更下調超過兩成。第四項數據就是金管局的負資產個案統計，到去年第4季末增至有2.5萬個，創近20年來新高。

其五是房屋局公布，截至去年12月底，未來3至4年的一手私人住宅潛在供應有約10.9萬個單位，創有史以來新高。而且該數字還未計及發展商手頭上估計約二萬個應賣未賣的存貨。最後還有俄烏及以巴戰事、朝鮮局勢和美國大選等地緣政治問題。在息口高、經濟差、需求弱、供應增、存貨多、外圍不明朗因素等多重打擊下，樓價又豈能不持續下跌？

本欄多次指出，香港樓市自兩、三年前開始已出現根本性的轉變。旨在管控需求及打擊炒風的各項樓市辣招，早應在疫情期間以至更早時間撤銷。但政府一貫後知後覺，畏首畏尾，直至去年底才開始較大幅度地減辣，至今仍未有全撤，在政治上與經濟學上都極為不智，甚至是失智的表現。

當然，筆者深明「市好壓唔住，市差托唔起」的道理，在其他基本條件及負面消息不變下，撤辣並不等於、亦不可能起到顯著的托市作用。事實上撤辣也不是為了救市，而是消除對市場的人為干預及不必要的障礙，讓樓市回復正常運作，或起碼減少政府被市場人士或負資產業主埋怨、抵賴的藉口。