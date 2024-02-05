正論：財赤嚴峻民多艱　開源乏力要節流

香港連續5年出現財政赤字，經濟不景，股市樓市皆不振。金管局最新資料顯示，上季負資產超過2.5萬宗，創2004年第三季後近20年新高。有業界呼籲政府再「減辣」之餘，亦指出短期內息口仍將高企，負資產宗數上半年勢破3萬宗。

負資產驟升，中產階層日子亦難過，基層市民就更不堪提了！有社區組織發言人表示，一開始市面普遍以為開關後經濟會好，但實際恢復未如理想，在2019年，家庭月收入中位數的最低收入與最高收入之間的差距為34.3倍，但到2023年第一季度，兩者差距進一步擴大至57.7倍，期間最低收入家庭的收入並未改善，出現疫後「復常」下貧富兩極化的惡劣情況。

「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。」政府本月底將公布新一份財政預算案，有政黨昨日提出27項建議，當中包括叫停「明日大嶼」人工島填海計劃，指人工島耗資龐大，強推項目只會為政府日後帶來沉重財政負擔，再加上地產界對投資北部都會區的意願已不高，擔心政府初期對人工島回報的預估已經過時及不準確，若政府堅持己見，則須盡快公布北部都會區及人工島的工程預算和資金籌募來源，以諮詢公眾。既然財赤嚴峻，加上庫房水緊，社會上不少聲音均認為政府不應該好大喜功，一定要於現階段發展人工島填海計劃，倒不如一條心發展北部都會區比較踏實。再說，建造人工島涉及的技術爭議亦多，如氣候變化、海洋生態、海沙資源等。既然目前人工島填海計劃仍是海市蜃樓，十畫未有一撇，暫時停下來並沒有絲毫損失。政黨叫停有關巨型基建工程，以免加快掏空庫房，政府既然開源無方，煞停「明日大嶼」亦合情合理也。

此外，在節流方面，該政黨建議特首及所有問責官員減薪，及縮減前特首辦開支；至於減多少，該黨指無具體數字提議，減幅「可留番畀官員考慮」。過去都有問責官員於艱難時期減薪，牽涉金額雖然不多，但可展現政府官員與市民共度時艱，有助提振整體社會正能量氛圍。公務員體系龐大，政府應檢視其編制是否有疊床架屋，若然，就要「瘦身」以減開支，凍結人數，並善用科技補充因退休、移民而流失的人力資源。

早前立法會議員討論加薪時，問卷結果顯示，一名議員建議應由現時月薪10.7萬元加至15萬元，加幅達40%。於惡劣經濟環境下，還如此「飛擒大咬」，試問「搵朝唔得晚」的低下階層情何以堪？早前有消息指政府又要削福利開支，連兩蚊乘車優惠都斤斤計較，議員若斗膽於民生多艱下要狂加薪金，那真不是東西！此時此刻，一眾高官和尊貴的議員，起碼應有凍薪與基層共度時艱的共識吧？

經濟未如預期般復甦，基層捱得辛苦，有關政黨及組織，都建議當局應向基層派5,000元消費券或派發5,000元現金。財金高官預料龍年整體市況穩中向好，並指本港將聚焦以創新科技所帶來的經濟增長量，發掘具潛力的新賽道，又會力求建構國際綠色科技及綠色金融中心。不管怎麽說，做官的，當知「政之所興在順民心」，要給市民幸福感，一枝一葉總關情，多為市民謀福利才是王道，切勿庫房水緊就先向基層開刀！