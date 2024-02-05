世界視線：俄實行戰時經濟　北約國無法折服

美國左派經濟學家理查德‧沃爾夫（Richard Wolff）最近提出一套理論，解釋為何俄羅斯身陷俄烏戰爭中，居然可以在2023及2024年取得經濟增長，而國內生產總值（GDP）按購買力平價計算，更超過德國，成為歐洲第一位。

沃爾夫指出，西方政府旗下的政治經濟智囊出謀獻策，卻令西方政府犯下21世紀最大的錯誤，他們以為聯手支持烏克蘭，以軍事力量結合西方的武器和資金援助，再加上全面對俄實施嚴厲的經濟制裁，便可以在短時間內擊敗被誘使發動特別軍事行動的俄羅斯，導致俄國經濟崩潰，甚至令總統普京下台，俄羅斯土崩瓦解。

然而，戰爭持續了將近兩年，如今俄羅斯在戰場上掌握主導，西方情報也知悉普京民望高企，俄國經濟穩健，主因是西方大國奉行「新自由主義」的政經智囊人物，完全忘記了歷史的典型例子，就是上世紀40年代美國參與第二次世界大戰後的巨大改變。美國經歷了1929年的經濟大蕭條，國力不振，國內更有強烈孤立主義及反戰聲音，但於1941年參戰後，全國上下一心，經濟上實現「軍事凱恩斯主義」（Military Keynesianism），資本家全面服從政府的戰時經濟規劃，爆發出巨大的生產及戰鬥力，結果能全面打敗德意日軸心國。這裏當然有兩個預設，就是美國本身擁有龐大的領土資源及人口（1941年時有1.33億人），當時的納粹德國就沒有美國這兩大條件。

如今的俄羅斯猶如1941年的美國，人民同仇敵愾，普遍認定北約長期步步東擴進逼的威脅，而國家擁有逾1.4億人口，資源豐富，是全球面積最大國家，加上人口質素高，還有全球最大的核武庫，推行「軍事凱恩斯主義」經濟產生的龐大軍工及物資生產力，自然不是西方現行金融資本主義的體制可以戰勝。

此外，俄羅斯如今的優勢，也依賴非常獨特的兩大條件，一是中國和印度的配合，若沒有中、印吸納大量俄羅斯油氣，以及提供可取代歐洲的產品及廉價消費品，俄國民生經濟也無法支撐。二是「全球南方」國家開始集結在中、俄引領的一帶一路傘子下，伺機發展工業，擺脫幾百年來西方殖民主義及美國霸權主義的支配。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻