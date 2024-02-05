過去8年民進黨在立法院掌握絕對多數，行政立法權力集於一身，使得院內猶如一攤死水，在野黨幾乎完全使不上力。但現在三黨不過半的情況出現，還都各自由機關算盡的角色擔任總召，一個全新的戰國時代已然來臨。

民進黨的柯建銘是目前全院最資深的立委，超過30年的資歷使他成為113名立委中最嫺熟議事規則的人，過去和王金平形成的「大小喬」組合讓人印象深刻，而8年來在立院呼風喚雨，將院長游錫堃當作傀儡的操作更令人側目。只是在立法院長爭奪戰中，採取對民眾黨口誅筆伐，寧願「挺着胸膛倒下去」的對決戰法，也讓人質疑當多數優勢不再後，柯的「喬王」協調功力是否會退化？

國民黨傅崐萁號稱「花蓮王」，夫妻兩人輪流擔任花蓮縣長與立委，掌握花蓮政治力量超過20年，儘管曾因炒股案入獄，但對他的政治實力毫無影響，藉朱立倫的「同舟計劃」重回國民黨後，更展現強烈企圖心。這次擔任最大黨國民黨團總召，以他能屈能伸、長袖善舞的作風，加上多位初生之犢不畏虎的年輕戰將，雖然爭議性很大，卻也可能帶領國民黨打出一波攻勢。

以「咆哮帝」聞名、重回立院舞台的民眾黨總召黃國昌，以懂得掌握議題脈動、吸引媒體目光著稱。誇張的肢體動作與強烈語言更獲得年輕族群追捧，民眾黨雖然只有8席，但短短十餘天的立院龍頭戰，便顯示出黃國昌深諳如何利用關鍵角色主導話語權，未來在議事攻防上勢必精彩可期。

過去台灣第三勢力不是小藍就是小綠，從來沒有能與藍綠抗衡的第三方勢力能與兩大黨競逐。這樣的全新局面雖然未必會讓台灣政治走向正軌，但至少應會讓民眾看到不少好戲。