美軍在駐約旦基地遇襲約一星期後終於出手還以顏色，空襲敍利亞和伊拉克境內的親伊朗武裝組織，炸死了數十名武裝分子，算是為早前被襲出了一口氣。不過這次行動只是令美國稍微挽回些面子，實際上卻是失了裏子。

如果有美國軍人受襲，美軍一定會全力反擊報復。這是美國政府一直以來不言而喻的原則。在國際政治領域，這也是一種典型的威懾手段，即在一件事未發生之前，通過各種手段警告敵對陣營不要採取任何行動。所以多年來許多國家都不敢輕易和美軍直接發生戰事，從而使衝突保持在雙方都可控制的限度之內。

以巴戰爭去年10月爆發至今，中東多個親伊朗武裝組織對美軍的基地進行了逾百次攻擊，不過多是集中在武器儲存或訓練設施上，並無造成美軍人命死亡。武裝分子這次動用無人機襲擊美軍在約旦的基地，最終造成3人死亡和數十人受傷，是以巴戰爭爆發以來第一宗在中東導致美軍死亡的攻擊，明顯踩到了美國的紅線。但華府最終只是制裁伊朗官員和相關企業，以及空襲伊拉克和敍利亞境內伊朗支持的數十個武裝團體。表面上看，美軍這次空襲的規模較以往大，不過始終沒有直接攻擊伊朗境內設施，而且是過了多天才採取行動，不少伊朗軍方高層人員在美國提前預告下已成功撤離。美國此舉顯然是要避免中東緊張局勢加劇。

威脅的有效性主要來自兩方面：一個是威脅的力量，另一個是威脅的可信性。沒有國家會懷疑美國沒有足夠能力報復外國的挑釁。拜登這次表現克制，未有對伊朗發動直接襲擊，雖然是負責任的做法，但也暴露出自身弱點，原來並不是不可以襲擊美軍，客觀上削弱了美國在盟友心目中的可信度。