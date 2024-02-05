昨日談到，香港樓市正面對多重不利條件與壞消息，特區政府有必要從速全面撤辣，但即使全撤亦不等於能救市，關鍵還是經濟、息口和外圍環境等基本因素。相對於始終有一定剛性需求的樓市，香港股市近年的表現就更差，總市值早前首次被仍屬第三世界的印度股市超越，有人因而提出了不同的救市方案，包括全面撤銷股票交易印花稅。

美國、日本、新加坡及英國等多個主要股票市場，近年先後撤銷或調低股票交易印花稅後，香港的稅率（股票交易額的0.1%，並且同時向買賣雙方徵收）本已屬全球最高。早兩年香港因應對疫情而出現財赤，更選擇向股市開刀，將股票印花稅稅率調高三成至0.13%，直至去年中才還原。

為了刺激港股交投，尤其是增加高頻交易和中細價股的流通量，有市場人士建議政府以不同方式調低股票印花稅，例如改為只向單邊徵收，或針對性地調低股價或交易額低過某水平的徵收率。這些都可作理性討論，但始終股票印花稅是庫房的主要收入來源之一，即使在市差時，每年也有約500億元，在市好時更超過1,000億元。在財赤嚴重、儲備縮水之下，起碼在現階段並不適宜全面撤銷該稅項。

再者，與樓市的情況相同，投資者在升市時不會介意多付一些股票印花稅，在跌市時就算免稅也不願入市。全撤印花稅對救市的效用輕微，對庫房收入的衝擊則極大。而且有別於買樓，買股票對絕大部分市民或企業而言都非必需，免稅在民生角度也講不過去，尤其政府可能會因而需調高或開徵其他稅項，以抵銷全撤股票印花稅帶來的影響。

歸根究柢，港股表現疲弱主要源於內地經濟表現欠佳、息口和美國打壓等外圍因素，港府可做的不多。