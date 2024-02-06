娛圈單打：攞完獎卻冇劇播　割盲腸反添人氣

早前因為盲腸炎入院做手術的蔣家旻（Angel），本來應該隨劇集大隊去日本拍外景，結果去唔成之餘仲要瞓醫院，認真慘慘豬。經歷人生最痛，Angel早前已經出院，日漸康復，她在社交網打卡報平安，粉絲終於可以放下心頭大石。

話時話，Angel自從憑《美麗戰場》「反骨琪」一角，勇奪TVB最佳女配角獎後，成年冇劇集出街，頂多客串《愛‧回家之開心速遞》，曝光率忽然大減，更一度被指忽然富貴，頻頻晒出名牌包包兼豪華歐遊，於是又惹來閒言閒語。今次患病入院，反而帶動人氣，可謂始料不及。

不過咁，對比起健康，人氣同是非都不過小菜一碟。Angel經此一劫，深明健康是福，坦言手術後上腹仍會隱隱作痛，也未能大動作做運動，更要一改習慣，食飯要細細咀嚼，對人生也有所感悟。與此同時，她急不及待復工，見她行步路都要就住就住，我見猶憐，日前終於完成拍攝，可以鬆一口氣好好休養。

所謂大難不死必有後福，Angel今年運氣一定更勝往年。之但係，儘管曾有TVB高層揚言，將Angel納入力捧行列，但事實係成年都未見有劇出街，暫時亦只有一套《非常檢控觀》待播，點解會咁㗎？

Angel演技已獲肯定，觀眾緣也不俗，大家都希望佢有多啲發揮機會。去年大台花旦爆發出走潮，一線二線三線女星紛紛拒絕再玩，就連人見人愛的視后李佳芯，都放出聲氣約滿走人。所以話啫，TVB真係要珍惜人才，咪將潛質藝人投閒置散，否則走吓一個又一個，觀眾都冇癮啦。