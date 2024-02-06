正論：美斯甩底港失威　水魚之都誰之過

被視為今年香港頭等盛事的國際邁亞密對陣香港隊之役，結果好事多磨，由於球王美斯由頭至尾沒有出場踢過一秒鐘，引致大球場近4萬球迷噓爆，大喝倒采之餘，大班球迷狂呼「回水」，不少人甚至形容今趟事件為「世紀大騙案」，慨嘆主辦單位和國際邁亞密似乎當香港是「水魚之都」。盛事爛尾，港形象受挫，究竟是誰之過？

以美斯訪港為宣傳，全城哄動！大球場票價最高4,880元，最平都要880元，然而約4萬張門票秒速售罄。球迷不惜腰間錢，都是為見美斯在球場的風采，可惜美斯一直「沉默是金」。港府昨日召開記者會交代，指下半場仍未見美斯出場，已要求主辦方Tatler向球隊要求美斯必須落場，惟未能成功。最後港府提出補救方案，要求美斯向球迷交代和捧盃，但都未能成功。港府如此卑微的要求都被「吃檸檬」，可見對方對港府高官完全「冇面畀」。不過，對近4萬名球迷，主辦方都如此傲慢，確實令人失望！有人推算，周日大球場票房估計接近一億元；據悉截至昨天下午5時30分，消委會共接獲56宗投訴，呼籲球迷保留門票等憑證以保障權益。不過，有律師指追討有一定難度。講真，即使追討得到，亦難彌補本地及遠道而來球迷心靈失落與「被騙」受創的感情。

盛事變爛事，究竟主辦方是否存在欺騙政府？文體旅局局長楊潤雄一味表示「深感失望」，政府認為主辦方Tatler有責任向公眾交代，並指港府已不斷要求美斯落場，過程港府已盡力。至於事前是否清楚美斯有傷，楊潤雄就指運動員可能有不同傷患，承諾會與主辦方進一步商討。高官強調政府會做好跟進和監管，事實是否如此？

有議員昨日表示，美斯事件「離譜」，對香港作為盛事之都打擊很大，建議下次再舉辦盛事，政府與主辦方簽約時，必須列明「逃生條款」，例如即使美斯抱恙，是否可亮相讓觀眾拍照等處理方法。亦有議員認為公帑資助的盛事，政府一定要把關。畢竟如此大型盛事，球迷興高采烈入場，卻敗興失望而回，除了國際邁亞密存在是否違約爭議空間，港府高官思慮不周，難免有監管失策之責。

最大關鍵在於表演賽合約上為何會有美斯「受傷可豁免」此一漏洞？美斯征戰沙場多年，今年都36歲，作為一個「老將」，身上有可能沒有隱傷疾患嗎？他去年加盟國際邁亞密，首季賽事上陣亦不多，來港前在沙特踢熱身賽亦不過踢了7分鐘，所以港府於簽約時完全沒有考慮此中風險，還期望他「需出場最少45分鐘」，這不是自欺欺人，最終「被人欺」嗎？處理同類風波，一河之隔的深圳便大不同，其合約具較強保障條款，訂明C朗拿度若未能上陣便必須「回水」及取消賽事，即使受傷也不能豁免。

最新消息指因美斯缺陣表演賽，主辦方Tatler表示會撤回向港府申請的1,600萬元贊助款項。然而，有關官員有必要細察主辦方有否違反合約精神，若然，不應滿足於其撤回贊助款項，更應追究法律責任及要求賠償，而不是一味「深感失望」，叫人看到主事港官辦事的粗疏和無能。