美國對華「大國戰略競爭」，利用棋子、勾連盟友的布局中，日本起着重要作用，可說是美國在亞太區的首席打手。其最直接的表現，就是在台灣問題、台海局勢方面跳得最歡，一旦大陸武力統一台灣，日本必將緊密配合美國與中國打仗，美軍、台軍和日本自衞隊將合成一股繩「對華共同作戰」，也即「台灣有事就是日本有事」，絕非虛言，而是實際行動，屆時日本將深度參與分裂乃至入侵中國領土台灣地區的戰爭，其罪惡和上個世紀的日本侵華沒有甚麼不同。如此這般，中國也將有能力打擊、進攻日本本土，開闢日本戰場。

正是在這樣的背景下，我釣魚島的位置將特別突出，必須作好備戰。從上個月開始，中國海警船已加強對釣魚島空域的「維權執法」行動，驅趕附近日本自衞隊的飛機，因它們可能侵犯中國領空。中國海警船這些年，已出色完成了在釣魚島海域維權執法的常態化行動，日本方面已不能也不敢在我釣魚島海域橫行，過去幾十年日本艦船「驅趕」中國船隻的歷史一去不返，中國已在行動上而不只是在宣言上展現釣魚島是中國的海島，是屬於中國！日本方面聲稱擁有釣魚島主權成了屁話。

這些年，新下水的中國海警船噸位大、設備先進，是武裝海警船，具備對海域和空域的打擊能力。日本艦船曾多次挑釁，和我掰手腕，結果不敵，乖乖退離，對我海警船不敢招惹。不過他們並不甘心，常有飛機在釣魚島空域活動，窺視我船，聲稱監視，這使得中國的驅趕行動不能不擴大範圍，從海上擴展到空中，我釣魚島的天空絕不容日本撒野。

釣魚島距離琉球（沖繩）很近，這些年台灣「倚美謀獨」，美國妄圖武力威脅中國，海峽局勢日益緊張，美國大大強化了在日本和琉球的軍事部署，琉球成了美日武力干預台海戰局的「前進基地」和彈藥庫。在此情況下，中國加強釣魚島的警備和對琉球的美日軍牽制是必須的。