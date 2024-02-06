以巴之戰爆發以來，美國與以色列的關係愈來愈微妙。儘管美國依然盲撐以色列，繼續全力提供支援，但已管束不了對方，反而經常遭到責罵甚至羞辱。被視為極右翼的以色列國家安全部長班-吉維爾，日前公開指摘拜登政府阻礙以軍行動，且向加薩提供燃料及人道主義援助，相信特朗普一旦再次入主白宮，情況將完全改變云云。

以色列官員對美國政府表達不滿已不是甚麼新鮮事，但如此不留情面的公開指摘還是比較少見，甚至連向加薩地帶提供燃料及人道主義援助也不行，這是甚麼邏輯？尤其是藉特朗普來踩拜登，更是令人側目。拜老頭畢竟是現任總統，而且正爭取連任，被如此公開羞辱，卻不敢發作，其懊惱可想而知。

都說美國總統是世界上權力最大的人，其實不然，總統不過是政治代理人而已，真正操控美國的是猶太集團，他們掌握着美國70%的經濟命脈，特別是金融和媒體兩個最重要的行業，基本上一直由猶太人壟斷，任何一位總統都得罪不起這班金主。正因如此，以色列極右政府才會如此肆無忌憚，即使與全世界為敵也在所不惜，他們知道無論如何都會得到美國政府的全力支持。

班-吉維爾聲稱，希望通過經濟誘因，鼓勵加薩巴人移民到世界各地。言下之意就是要把巴人統統趕走，永遠佔領加薩地帶，建立大以色列國。這豈止是違反聯合國的兩國方案，更是嚴重違反國際法。正如俄羅斯外長拉夫羅夫指出，以色列人不應該被認為，因為他們在第二次世界大戰中遭受了苦難，現在就可以為所欲為。實際上，過去遭受苦難的國家和民族多的是，如果按照以色列人有仇必報的心態，世界豈不是永無寧日？如果憑一本聖經就宣稱以色列擁有巴勒斯坦土地，世界豈不是亂了套？

得道多助，失道寡助，以色列極右政府鐵了心與世界為敵，美國等西方國家繼續盲撐，不僅將賠上自己的國際形象，而且將賠光過去累積下來的地緣政治老本。所以，還是英國人比較滑頭，外相卡梅倫聲稱英國準備正式承認巴勒斯坦國，使兩國解決方案成為「不可逆轉」的進程，從而推動中東和平。說穿了，英國並非真正同情巴勒斯坦人，也未必真心推動中東和平，而是知道以色列的行為愈來愈不得人心，試圖與其切割，以免得罪全世界。