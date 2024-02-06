香港近來正值多事之秋，一向高度關注香港事務的美國政府竟然甚少表態，甚至連一句譴責的話也沒有，如此低調實為近年罕見。不過這也正常。國家主席習近平與美國總統拜登去年11月舉行元首峰會後，兩國一度劍拔弩張的關係逐漸緩和，華府暫時無意再次挑釁中國。

如果說以上只是個別情況，還有其他迹象可以印證美國對中國的態度確實有所收斂，最明顯的例子是拜登在台灣大選後立即公開聲言「不支持台灣獨立」。拜登直白的話顯然是有準備的答案，為賴清德劃下不准台獨的紅線，滿足北京的要求。

中美關係是當今世界上最重要的雙邊關係，兩國走向直接牽動全球。美國對中國放軟手腳，當然不是出於好心，而是自身被困於中東。接受伊朗資助的也門胡塞武裝最近在紅海區域不斷襲擊各國民用商船，讓「世界警察」美國很棘手，成為華府眼下迫在眉睫的難題。胡塞武裝佔據的地方多是高山地形，美國要派兵打擊並不現實，只能求助中國發揮對伊朗的影響力，敦促伊朗約束胡塞武裝。

當然，美國需要中國幫忙解決紅海危機，並不意味着它會全面停止圍堵中國。美國在另一邊廂仍然繼續打壓中國，包括近來將一些中國人工智能公司列入管制名單之內，又計劃和菲律賓舉行外交及國防最高官員的2+2會議，向北京釋放美國支持菲律賓的強烈信號。

換言之，目前中美關係緩和只是兩國新一輪衝突前夕的短暫寧靜，遏制中國崛起依然是華府的頭等目標。一旦美國從中東問題脫身而出，就會把精力重投亞洲。更何況下半年是美國總統選舉，屆時每個候選人都會不約而同拿中國問題當標靶，到時候北京又會面臨新一波的壓力。