港府在去年施政報告宣布推出多項鼓勵生育措施，包括斥資數十億元向新生嬰兒家庭發放二萬元現金獎勵，加強託兒及輔助生育服務等，希望能挽救近年不斷下滑的港人生育率，成效有待觀察。「少子化」加劇香港的人口老化和勞動力不足，但由於特區防務是由駐港解放軍負責，毋須像區內多個同樣生育率低迷的國家或地區般，因少子化而削弱兵力，威脅國家安全。

最早出現少子化的日本，因戰後憲法限制其軍隊只能在國內自衞，不能派駐境外，再加上有美國駐軍協助震懾敵人，因此對專業軍人的需求相對較小，多年都奉行募兵制，即毋須強制國民服兵役。近年當地部分政客大力推動將日本「正常國家化」，希望加強自身軍力及廢除自衞緊箍咒，惟兵源不足是個大問題，尤其該國有特別多宅男和「啃老族」。

奉行兵役制的南韓、新加坡及台灣，少子化速度已先後追過日本，對兵力的影響亦日深。南韓近年致力推動軍隊科技化和無人化，包括購入更多美製導彈防禦系統，將總兵力需求由以往60餘萬縮減至50萬人。新加坡則選擇走另一條路，通過與中美等大國和各個東盟鄰國打好關係，以至力邀美軍繼續駐守當地，來減少自身的防務及兵力需求。台灣因政治理由，不能邀請外國駐軍或購買太多先進軍備，加上當地的「啃老族」問題亦日趨嚴重，軍隊的人數和質素都每況愈下。

至於中國與北韓這兩個共產兄弟，亦開始面臨少子化的威脅。前者剛推出了多項措施，包括增加解放軍的生育、侍產，以至探親假期和相關福利，來吸引更多年輕人從軍及延長服役年期。後者早前更爆出領導人金正恩當眾灑淚，哭求國民多生孩子的罕見場面，可見問題的嚴重性。