正論：指數換個名堂　鼠患依舊活躍

香港鼠患猖獗，各區都是老鼠樂園，早就不是新聞。現屆政府以打擊衞生黑點為己任，但一年多下來，別說衞生黑點有增無減，鼠患同樣愈演愈烈。特別是食環署一直沿用的鼠患指數，不是被指造假，就是不足以反映實情。該署索性搞搞新意思，昨日宣布推出新的鼠患指數計算方法，但要是胡混度日的態度不變，都是換湯不換藥而已。

黃婆賣瓜，自賣自誇。食環署表示，新的鼠患參考指數將評估各區的「無鼠百分比」，採用熱能探測攝錄機輔助，取代傳統的誘餌普查方法，偵測鼠隻活動情況，單是安裝熱能探測攝錄機的成本已高達750萬元；至於「夜間防治鼠患流動隊」，署方揚言在去年底已增至31隊，臨近歲晚會再增至60多隊，實行「晚晚捉老鼠」；此外，2023年下半年的鼠患參考指數為3.5%，較去年上半年的4%有所改善，反映署方「變陣、變法、變習慣」有成效云云。

自吹自擂沒有人不懂，但本港鼠患真的有改善嗎？誠然，單看數字，食環署似乎「有做嘢、做到嘢」，例如去年共捕獲約6.33萬隻活鼠，較前年捕獲約4.54萬隻增加約40%。若計及活鼠及死鼠數字，去年共檢獲約9.78萬隻老鼠，較前年的7.72萬隻增約30%。但老鼠沒有最多，只有更多，亦即代表香港環境衞生不斷惡化，何況魔鬼都在細節中，署方在去年共消除約六成鼠患主要黑點、合計共70個，但同時尚有38個未清除的黑點，以及59個新增黑點。正如立法會議員所說，黑點一減一加，令港府定立的KPI淪為數字遊戲，促該署持續分析新舊黑點關係，以免鼠群只是流竄到鄰區，而非被消滅。

議員可謂說出了實情。食環署所謂消除六成黑點不啻粉飾太平，皆因仍有大量黑點未被消除和不斷增加。若新增黑點與所謂被消除的黑點只是「隔條街」、「隔條邨」，那麼，即使數字和指數下跌，也沒有多大意義。事實上，不少公屋居民和商戶均投訴有老鼠入屋，邨內垃圾往往無人清理，遑論三無大廈烏煙瘴氣，早已淪為鼠患和病毒溫床。

必須指出，港府於前年8月展開浩浩蕩蕩的「打擊衞生黑點計劃」，一年後自誇逾九成黑點情況獲得改善，但上月回覆立法會查詢時，自揭全港衞生黑點由計劃開始時的663個，猛增約11.3%至738個，令人側目。鼠患跟環境衞生息息相關，衞生搞不好，老鼠自然滅不到。更不必說，各區的防治蟲鼠組屢被揭發當值期間蛇王吞泡，甚至乎，過去連蚊患指數也曾弄虛作假，而去年公布多區鼠患指數「清零」，更被轟為欺騙公眾。該署一味尸位素餐，更新鼠患指數是否意味工作效率提升，不言自明。

說到底，最需要更新的不僅是鼠患指數，還有食環署的官僚態度。該署一直長踞最多人投訴的政府部門首位，由環境衞生到食物安全再到處所發牌，無一做得好，香港益發破敗淪落，淪為老鼠港、病毒港，豈是無因！