世界視線：選特朗普或拜登　成美政府新憂慮

美國當前的政局，是無論特朗普或拜登當選總統都會成為巨大憂慮。特朗普於2016年競選總統時，曾聲明要遣返估計1,100萬名非法移民，同時禁止任何回教徒移民來美，他甚至公開聲明要合法化嚴刑逼供，不過他當選後沒有實踐這些政策。他不但沒有派軍隊駐守美墨兩國邊境，連建做防止移民進入的欄柵都沒有完成多少，當然也沒有要墨西哥政府出資。總而言之，民主黨人恐懼及因而宣傳特朗普於2016年掌權會成為獨裁者的說法，基本上沒有實現。

特朗普沒法實現獨裁的原因，是美國建制不容許總統隨意干預，就如他掌政受中情局、國務院及五角大樓限制，他商人出身的身份，以及過去缺乏政府內的行政知識及經驗，使他無可避免要接受這三方面的技術官僚意見的左右。特朗普在任令民主黨派最大的不滿，是他總表現得可以超出法治，他一直強調美國總統有被豁免起訴權，他在2021年1月6日國會山莊事件中涉嫌煽動民眾脅迫國會不承認大選結果，就涉嫌破壞法治精神及製造動亂。

雖然美國長期以來特別是特朗普及拜登政府，總統都愈來愈盡量利用自己的行政權力行事，減少國會商議及監察，加上政府愈來愈有力控制及主導新聞媒體，愈來愈遠離新聞自由的理念。在委任中情局、五角大樓及國務院要員方面，拜登政府不但背棄賢能制度，分別起用沙利文和布林肯這些資歷不足的外交人員當國家安全顧問及國務卿，二人還有猶太血統，容易被質疑其意識形態及行政中立的立場，明顯比特朗普任命的博爾頓及蓬佩奧更不如。

政論界人士唯一認為，拜登領導的民主黨，肯定即使敗選也會接受大選結果及會順利完成權力交接。不過，民主黨也會利用刑事訴訟及州政府法院選舉資格訴訟威脅特朗普的參選資格，這也是美國政治長期沒有出現過的現象──涉嫌破壞選舉自由。

最後，比較今年競選總統的特朗普和拜登，基本上是一個心理病態和一個智力在衰退的政治人物的角力，帶來社會不同的隱憂。特朗普勝選會使他進一步認為選民大多數支持他走向獨裁；而拜登的問題是他有可能出現嚴重健康狀況，而無論他能否撐下去，加上他的差勁表現，都不利他勝選以及會嚴重影響未來管治。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻