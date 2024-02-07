中央政府救市。朋友說，這又回到政治市、政策市。

我的看法不同，股市涉及千家萬戶，對整體經濟有頗大的影響，左右經濟穩定與安全。而股市並不是完全的市場體制，交易中存在着眾多因素（如財富、資訊）的不對稱。大戶比小戶有市場優勢，市場的自由機制因此傾向於寡頭壟斷化。現在眾多的衍生工具，它們的槓桿化，擴大了財富因素的不對稱，加重了市場交易中壟斷的程度。為了牟取更大更多的利潤，寡頭壟斷化的大資本集團要求市場價格波動，從而可做多做空來賺取暴利。這樣的寡頭壟斷資本集團利用股市，已經成為社會經濟的公敵，帶來的傷害大於其融資功能的貢獻。

作為社會經濟的維護者之國家，自必然要對之約制管束，但亦不能把市場機制完全抹殺，失去其原來的功能。於是，政府的政治或政策的干預，可有兩部分。一是制度建設抑制市場上的不對稱，壓止過度的槓桿化和寡頭壟斷化。二是在恒常制度失靈、出現危機時，直接干預市場交易，強制推行新的抑制槓桿化和寡頭壟斷的政策。正如一般的其他市場，政府的角色應該是主動、積極來保障大小參與者比較公平地進行交易。

現時各國的股市還面對新的挑戰。對一些開放或半開放的股市，國際上形成的龐大游資（通過各種Swap工具槓桿化），規模不比一國股市小，但都是逐利至上，它們經常找機會進入各國股市進行投機獲利。當地政府沒有足夠能力與之抗衡，也不可能把市場關閉來逃避，構成巨大風險。不少國家的股市便是敗在國際游資的衝擊。

中國面對的股市風險，一是國內，包括國內失控的資本集團；二是國外、外國資本組成的游資集團。它們都可以用各種方法製造出個別企業股票和市場崩潰的危機。政府的工作是穩定經濟，目的不是製造泡沫，但泡沫一經形成，內外衝擊的危機風險便大。政府不得不採取決斷的政治和政策手段干預市場，打擊國內外資本集團的攻擊，保全中小企業中小股民。這也是為了保全經濟整體的安穩發展。

不過，股市上的攻防戰並不是恒常的大戰，大戰之後國內外資本集團撤退後，應回復市場平常的運作機制。制度上有重大缺陷的要修改。沒有，應更開放地讓中小企業、中小投資者比較公平地參與。