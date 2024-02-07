這一年多來，大陸武統的軍事行動產生了震懾「台獨」，台灣當局不得不在表面上放緩「台獨」，令大陸緩解對台動武的態勢，這種作用可稱之為「逆武統」態勢。這種態勢的出現，令輿情包括美台方面認為這幾年內大陸不會對台武統，「大陸找不到藉口對台武統」，此乃他們要的「維持現狀」和「兩岸關係和平穩定」。應該說，由武統軍事動作而產生了「逆武統」的態勢和效果，也在大陸的謀劃計算之中。

大陸雖然多次表示，統一問題不能拖得太久，但並沒有某年某月一定要解決的時間表，大陸也從沒表示目前或未來，某一種形勢為解決台灣問題創造了最好的條件，大陸只是根據《反分裂國家法》制訂出了台灣出現「三種狀況」，大陸就不得不用「非和平方式」解決統一問題，也即「武統解決問題」。這些，美台方面是清楚的，知道在相當一段時間大陸給「避免武統」留下了很大的空間和周旋的餘地；美台只要識做，避免觸犯大陸紅線，收斂「台獨」就可活得久些。現在的蔡英文、賴清德民進黨當局和美國拜登政府，正在充分利用「逆武統」態勢企圖再混4年乃至更久。

大陸方面，深知自己的實力和形勢已牢牢掌控了解決台灣的主動權——想把和統推進下去就推進下去，想要武統就可隨時武統，不一定要等「最佳時機」。事無絕對，也沒有甚麼「最佳時機」，一切都是相對的。與此同時，和統、武統還可相結合對台灣施壓，此乃封鎖台灣、圍困台灣。當年國共第二次內戰時期，解放軍就是用這種困死守城之敵的辦法，「逼蔣軍投降」，解放了多座城市，如今這種方法仍能派上用場。

須知，「逆武統」態勢已為這種方法創造條件。台灣方面，對這種方法當然有防範，聲稱「已對解放軍封鎖台灣做好備案」。而這種封鎖、困台之事一旦發生，最受考驗首先是美國，它會怎麼辦呢？敢出兵動武打破「共軍封鎖」嗎？