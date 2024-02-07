日月迭更代，何能久安榮。香港被網民譏為「國際金融中心遺址」，意味繁榮消失。雖然有點誇張，但香港近年各方面表現都不如人意，經濟一沉不起，消費疲弱不振，股市跌跌不休，樓市風光不再，網民觀點也不是全無根據。尤其是股市表現還不如印度等新興市場，簡直匪夷所思，到底是何原因？人們常說政治歸政治，經濟歸經濟，其實不然，經濟往往受到政治影響。港股之所以跌跌不休，顯然就是政治因素作怪，而不僅僅是經濟方面的原因，甚至可以說這就是典型的政治市。

上世紀80年代，中英談判香港前途問題期間，港股也曾因信心危機而導致狂跌，那就是政治市。現在的情況與當年有點相似，甚至更加複雜。美國為了阻止中國崛起，利用各種手段遏制打壓，貿易戰徒勞無功，科技戰也無濟於事，於是又發動金融戰。內地A股和港股無端持續受壓，不就是金融戰嗎？如果純粹從經濟角度考慮，A股和港股的表現絕不至於如此差勁，畢竟中國經濟增長依然遠勝美西方，可見大跌市既有本身的問題，也有外在的因素。美國一心想搞垮中國的股、債、匯，香港金融市場自然無法獨善其身。

既然是政治市，就不能以常理度之。港府去年煞有介事成立「促進股票市場流動性專責小組」，說是要全面檢視影響股票市場流動性的內外主要因素，包括上市制度、市場結構、交易機制等。可惜雷大雨小，至今沒有提出任何實質性救市措施。非常時期必須採取非常手段，97年爆發亞洲金融風暴，港府不惜動用外匯基金入市，最終成功趕跑國際大鱷，這種勇氣和決心都到哪裏去了？

屋漏偏逢連夜雨，目前香港面對的不只是股市跌跌不休，樓市持續下滑更是一個大問題。去年第4季負資產按揭超過2.5萬宗，較第3季急增近1.3倍，是2004年第3季以來新高。金管局預計負資產宗數還會繼續上升，外媒更估計香港將成為今年全球最差的房地產市場之一。救市如救火，港府至今依然無動於衷，對社會各界要求全面撤銷樓市辣招的呼聲置若罔聞，可謂咄咄怪事。

樓市辣招是為了壓抑炒風而推出的逆周期措施，屬於權宜之計。現在樓市面臨多重打擊，信心瀕臨崩潰，炒風早已絕迹，港府到底還在堅持甚麼？難道嫌「國際金融中心遺址」還不夠悲慘？