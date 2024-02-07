早前，旺角信和中心有漫畫店的BL（Boy's Love）漫畫遭停售。事緣有女學生到店內購買相關漫畫，遭其學校發現並報警。有關漫畫隨即送往淫審處審查，最後被評為第三類淫褻物品（即三級），不得發布。連漫畫也如此嚴謹看待，大家一定以為，淫審處為免青少年遭荼毒而很盡責吧？嘿，這麼想便大錯特錯！皆因淫審處向有多重標準，主要視乎投訴方以及被投訴方是誰，會有不同評級！

學生要親身前往漫畫店才有機會購買色情漫畫，但網上色情視頻氾濫成災，學生根本毋須動身，只需拿起手機或平板電腦，按幾個鍵就能輕易看到。特別是美國Google旗下影片分享網站YouTube，別說BL視頻隨處可見，性器官畢露、冇打格性交等視頻，更是充斥整個平台，淫審處為何無動於衷？

東方傳媒機構曾向當局檢舉及投訴，淫審處就當中5條視頻作出評級，結果竟然有3條涉及露出乳房及裸跑的影片被評為I級，即是老少咸宜；兩條涉及女性「腿張開」露出性器官剃陰毛，以及按摩乳房影片，亦僅被評為II級不雅而已。如此露骨，評級竟然連BL漫畫也不如，淫審處不敢得罪美國巨企，還是對投訴影片的東方公然歧視？

事實上，淫審處制度混亂、多重標準，針對東方的例子不勝枚舉。最經典是，2005年《東方日報》及《太陽報》刊登女星Kelly Brook的打格性感照片，被評為第II級及罰款；惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，更連送檢也免掉。過去甚至連「大衞像」也評為不雅，貽笑國際。淫審處評級只憑一己好惡，法治之區淪為笑話，與其出醜露乖，不如摺埋慳番公帑！