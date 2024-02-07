特區政府領導香港，首先就要認清香港，時至今日，香港仍是世界金融中心，論外來遊客數量，2023年的訪港旅客，較之於新冠疫情前雖然有所下降，但仍達3,400萬人，比起日本全年只有約2,500萬遊客，香港明顯優勝，跟鄰近城市澳門的2,800萬人相比，我們亦能勝一籌。特區管治班子固然不必自傲，但更不應自卑，只有保持不卑不亢的態度，跟外人洽談接觸，才不會被人輕侮，更不會讓那些外國巨星，擺出一副可以吃定你的模樣。

美斯是世界球壇巨星，很多香港人都滿懷希冀，希望他能來港表演，在球場上一展英姿。特區政府經多番接觸，既願意出錢，也願意出力，終於邀請到美斯跟隨國際邁亞密球隊來港。港府原以為，美斯最少會出場45分鐘。

豈料全長90分鐘的表演賽結束後，美斯一分鐘也沒有踏足賽場，只是在旁觀戰，完賽前相關人員嘗試作出應急安排，請他代表球隊領獎，或者向觀眾致詞，談談自己的感受和不能出賽的原因。美斯亦不肯答應，整個過程跟香港粉絲，近乎是零交流。

賽事完結後，特首表示極度失望，他指日後與外國機構、團隊簽署合作協議，會更小心，條文也要寫得更具體。這也就是說，過去特區政府所簽的同類協議，條文太寬鬆，有太多地方讓人有空子可鑽。香港是國際城市，更是通往中國內地的南大門，我們擁有優厚條件，外面的機構、明星要跟我們合作，想來香港賺錢，雙方就應簽署公平的協議。別再任由那些外國巨星，表現出高高在上的樣子，他們尊重香港人，也喜歡來香港的，我們無任歡迎，若雙方談不攏，便馬上拉倒，特區政府切不可再屈己從人。