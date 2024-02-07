自從美國前總統特朗普2018年向中國發起貿易戰後，中美關係在過去5年多歷經波折，不斷出現劇烈的鬥爭。若是其他國家，在美國的重重打壓下早就舉白旗投降，但中國不但頂住了美國一波又一波的圍堵，甚至在這些年還逐漸發展成為更獨立自主的國家，讓不少國際政治觀察家大跌眼鏡。

眾所周知，每個國家的最高領導人一出現更迭，政府的外交政策往往會有明顯的調整。尤其是民主國家，新的領導人為了顧及個人在國內的選民訴求，具有更強的動機挾持外交政策為自身的政治利益服務，以致外交政策容易在短時間內有所變化，進而導致與別國雙邊關係出現波動。

以美國為例，特朗普上次執政時，出於討好選民的目的大幅調整前任總統外交方針，提出美國人優先的孤立政策，令美國在國際政治舞台的聲譽急遽下降。近來正在爭取再次入主白宮的特朗普，日前聲言不滿美國聯儲局主席鮑威爾有意降息的做法有利拜登連任，表明當選總統的話有意另找他人出掌該職務，反映他至今仍然不改自我中心的作風。

對其他國家來說，和特朗普這種在外交領域自私自大的人打交道會很沮喪。特朗普既不看重維持前任政府政策的持續性，也不重視前任政府的外交承諾，往往是今天的政策推翻昔日政策，令很多美國盟友很難信任並配合美國全力圍堵中國。

相比下，非民主國家的領導人因沒有選舉壓力，反而可從較長遠眼光看待國際政治格局。尤其是擁有五千多年歷史的中國，更傾向從歷史觀眼光看待事物，外交政策也具連續性、戰略性宏觀考量特色。中國外交政策較強的延續性，更易給予外國信心。這是北京近年頂得住美國壓力的原因之一。