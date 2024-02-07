美國國務卿布林肯再次出訪中東，是他自去年底以巴戰事爆發以來的第5次中東之旅。為甚麼要去5次？當然不是因為他熱愛中東的沙漠氣候與風土人情，也不代表美國深受中東國家的領導或民眾歡迎，而是因為之前他4次出訪，甚至加上其老闆總統拜登親自出動，都未能達成美國的外交目的，失敗收場。因此布林肯被迫硬着頭皮，再上征途，即使明知今次出訪也很可能會無功而回。

美國對今輪以巴衝突起初的外交目標，是爭取區內國家聯手譴責哈馬斯及支持以色列反擊，但隨着以軍向加薩地區的加薩巴勒斯坦平民濫炸濫殺，中東諸國基於道義以至民意都不願支持。美國其後改為要求以方縮減戰事規模，容許外國對加薩巴人提供人道援助，以至承認「兩國方案」來換取哈馬斯釋放人質，但以軍當時已殺得性起，加上以國總理內塔尼亞胡為了延續其政治生命與下台後的名聲，堅拒停火及支持巴勒斯坦建國，令布林肯再度敗走。

眼見以色列難以受控，美國惟有轉為游說中東諸國盡量保持克制，即是對以軍暴行隻眼開、隻眼閉，以免戰爭擴大演變成中東大混亂。但即使伊朗及黎巴嫩真主黨都願意暫時忍讓，避免與以軍大規模正面衝突，也門、約旦、敍利亞及伊拉克境內的反美武裝組織也拒絕就範，接連針對區內美軍及駛經紅海的歐美貨船發動襲擊。

然而，最終忍無可忍，率先將戰事擴大的正是美國，先後對也門叛軍青年運動等組織發動多次空襲。因此布林肯強調此行的主要目的，是要親身向各國領袖說明，美國真的無意擴大中東戰線。但如果美國往後繼續講一套，做一套，不斷偏幫以色列和漠視巴人死活，布林肯再去多N次中東也是徒然。