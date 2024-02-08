產評：華救市得找重點　有錢搵才是王道

今年以來中國股市不斷反覆尋底，雖然近日在政策消息支持下有所反彈，但估值低迷的形象已深入全球投資者的心中，要在短時間內吸引資金重臨，難度極高。事實上，內地救市除了由人行「放水」外，就是不斷加強監管，打擊沽空等，惟真正要讓資本市場走出低谷，再次起飛，非用嚴厲監管弄得「水清無魚」，而要靠企業盈利增長和提供樂觀清晰的增長前景，有力推動估值提升，讓信心回歸。簡單講，有錢搵才是王道！

從國際資金流來看，在地緣政治考量下，大量歐美資金撤華，部分轉攻同屬亞洲區的新加坡、印度、日本等地，當然更多就是流往美國，繼續大炒美股。如是者，中國股市並非國際資金的焦點，外資對中國資產興趣不大，是刻下估值低迷的原因之一。

當然，外資對中國金融市場的參與度相對低，不能與其他成熟資本市場直接比較，故實際上外資流走這單一因素，不足以左右中國股市大局，內地資金才是中國資本市場的主要參與者。

更大問題在於內地經濟增長放緩，多個產業包括製造業、房地產業等的景氣未明朗，且中央一直收緊各行各業的管控，民營經濟至今無法重現昔日的活躍度，在前景不明下，自然不利投資意欲。更低的利息，更大規模的放水，都無法起到刺激投資者入市的理想效果。企業盈利前景未明，股市估值看不透，在回報與風險的角度看，綜合值博率欠吸引力，正是中國股市走不出低迷困局的主因。

近期內地監管部門不斷打擊惡意沽空等活動，諸如此類的舉動，充其量是緩減了股市沽壓，卻無法有效刺激需求。昨傳來中證監高層地震，是否與開局以來的金融市場亂局有關，不得而知。但顯然應對當今的局面，重點不在於嚴厲監管，而在於構建更吸引的風險回報，中國資本市場持續對外開放，只要有錢搵，實不用擔心沒有資金下注。如今沒有人願意落場，皆因未能掌握中國資產的「錢景」。

如今內地房地產債務問題持續發酵，一方面打擊財富效應，另一方面拖累固定資產投資，一定程度限制了內部需求。

再講，內地負債最多的巨型房企遭香港法院勒令清盤，到底如何「保交樓」，成大疑問。當局得設法協助現存的房企持續推動項目發展，並調整各種限購令，釋放市場需求，確保樓市恢復正常流轉，既避免樓市景氣持續惡化，加重房企資金流轉的壓力，也有效防範風險傳導至金融體系，讓全國早日走出內房危機的陰影。

另一方面，就是盡快有力刺激內部需求，推動內循環，民營經濟是社會創新的動力來源，也主導就業市場表現，更直接影響投資與消費，民營企業在這方面擔當重要角色。近年中央針對民營經濟所執行的各項監管、反壟斷巨額罰款等整頓，既已取得階段性成效，就得有退場時點，而不是無止境打壓市場，持續損耗信心，演變成窒礙經濟發展的無形枷鎖！