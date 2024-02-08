假若以色列堅持對加薩的種族清洗，中東大戰便不易避免。

伊斯蘭教與阿拉伯國家的地方武裝不可能退卻。哈馬斯、真主黨等在前與以色列的衝突加強，其餘的地方武裝怎會不全力以赴呢？若胡塞武裝在紅海成功擊傷英美戰艦，將更激起眾地方武裝的士氣，與以色列衝突便不僅只為巴勒斯坦人民報加薩之仇，且是相互競爭，以敵我的死傷作為聖戰的標誌和目的。殘酷的戰爭多了一重英雄視死如歸的浪漫主義。巴勒斯坦及眾地方武裝可以有這樣額外的戰爭意志。

相反地，專業化的以軍部隊為宗教猶太復國主義者領導，政教會有衝突，特別是戰情不利，參戰的以軍將死傷在前，宗教化政治領袖誇耀在後。而堅拒談判以釋放人質也掀起以色列國內反對。內塔尼亞胡戰爭內閣備受軍方和民眾兩面的攻擊壓力。在外則是聲勢愈來愈大的反戰反以色列種族滅絕行動的群眾與政治群體的抗議、斥責。楚歌四面，以色列堅持戰爭下去只是近乎法西斯主義的猶太復國主義的極端宗教信仰與熱情。以色列政府的所為便走上伊斯蘭教極端主義的聖戰。問題是以色列國內追求聖戰的是誰呢？主要是宗教猶太復國主義的政黨。但在以色列多元政治內還佔少數，而投票支持它們的猶太原教旨主義者雖人口眾多，佔全國近兩成，卻是脫離世俗，不事生產，依賴政府援助的群體。他們不會參戰，更不會不顧生死地為政權戰鬥。

以軍的主力是專業士兵加徵兵來的預備役。後者有他們的職業與工作，參軍是政制要求和民族主義而非宗教驅使。久戰不下，傷亡慘重，他們還會積極參戰嗎？他們也不是烏克蘭戰場上的僱傭兵。工資低下，沒有額外的經濟誘因。

戰事不利，以軍的士氣必然大挫，怎樣打下去呢？所幸是哈馬斯實力不足，不如真主黨和胡塞武裝。若戰事擴大把真主黨、胡塞武裝等直接捲入，以軍潰敗難免。於是，以色列是先發制人，四面出擊，可沒法壓制對手，更激起強烈反制。若非伊朗約束，巴勒斯坦與以色列全境都會陷入戰亂。以色列是引火自焚。

可是形勢不能停止，以色列不勝無歸，但全無可勝。打下去也缺財力、軍力，軍隊與政府也易分裂。於是，戰爭內閣會否被國防部長為首的宗教猶太復國主義騎劫，在宗教狂熱與絕望下尋求全面戰爭呢？