日媒引述所謂的「政府消息人士」透露， 美國和日本目前正在舉行的聯合指揮所電腦模擬演習，首次明確以中國為「假想敵」。但在中方表達嚴重關切後，日方又不敢承認，聲稱有關報道不屬實，演習沒有針對性。是嗎？其實大家都知道，美日隔三差五舉行聯合軍演，主要就是針對中國，只是過去從來沒有宣之於口而已，這次小日本刻意捅破窗戶紙，大有圖窮匕現的味道，可謂狂妄到了極點。

這些年日本對華政策愈來愈荒腔走板，尤其對台灣問題的介入更是愈來愈明目張膽，多次放出「台灣有事即日本有事」的狂言。早前日本防衞研究所發布的《中國戰略安全報告2024》，甚至揚言要加強防衞能力，阻止中國改變台海現狀。憑甚麼？小日本無非是狐假虎威，自恃有美國撐腰而肆無忌憚。

實際上，作為二戰的戰敗國，日本已被徹底閹割，淪為美國附庸和殖民地，軍事、政治、外交及經濟都無法自主，一切只能聽令於華盛頓。美國千方百計遏制中國，日本自然要緊緊跟隨，為了表忠，有時候甚至比美國更強硬。美國政客也未必敢說「台灣有事即美國有事」，小日本卻頻頻放出狂言， 果真是奴才比主人更嚴厲。

不過，小日本必須明白，當今的日本已不是過去的日本，當今的中國更不是過去的中國，再也不容他們撒野。就以釣魚島來說，過去曾經被日本控制，還上演了一場「購島」鬧劇，現在則已牢牢控制在中國手上，日本艦船休想越過雷池半步。至於台灣問題，事關中國核心利益中的核心，更不會容忍外部勢力插手，小日本企圖渾水摸魚，還不許中國「改變現狀」，必須先認清自己有多少斤両。台海一旦爆發戰爭，美軍尚且未必敢直接介入，也未必有機會介入，何況是日本。他們的所謂電腦模擬演習，只能騙騙自己，比紙上談兵還不如，能嚇唬誰？

不作死就不會死，日本將中國視為假想敵，還不斷挑釁俄羅斯，同時與兩個強鄰為敵，不知其底氣究竟從何而來。「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰」，不是找死嗎？老實說，中日實力此長彼消，距離愈拉愈遠，早已不在同一層次，加上日本國土狹窄，既沒有戰略縱深，也缺乏自然資源，如果爆發大戰，必將遭遇滅頂之災。對中國人而言，這也許正是算總帳的時候。