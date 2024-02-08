解放軍已有約40年沒打仗，這支軍隊是否打得，目前的武器水平能否過硬，一直以來都是很多人關心的話題。中國軍隊向來低調，實力也是莫測高深，但近期有一件事，卻在有意無意之中，將中國戰機的先進程度公諸於世。此事不是解放軍主動向人炫耀，而是巴基斯坦購入中國製的殲10C戰機後，到卡塔爾參與實戰演練，與歐洲製造的戰機對陣，結果卻讓不少外國軍事專家覺得難以置信。

是次演練，由殲10C戰機對歐洲的颱風型戰機，兩者屬同一級別，事前很多軍事專家估計，理應旗鼓相當，誰也沒有必勝把握。到頭來對戰的結果，據說是九比零，殲10C全勝而回。殲10C已算不上是最先進的中國戰機，即使是同一系列的款式，解放軍使用的版本，亦比出口的版本優勝。今次間接出動的，雖然只是「中駟」，我方的「上駟」仍未派上用場，但所得的成績，已足夠把對手甩在後頭。難怪近年解放軍愈來愈敢於挺直腰桿，畢竟今日的中國已經不是滿清年代，可以任由八國聯軍欺侮、蹂躪了。

上述的演練結果，在坊間流傳甚廣，至今未得到巴基斯坦軍方確認，但他們也沒有否認，只是含蓄地表示，今次演訓成績「贏得對手的尊重」，看來此事屬實的機會也不小。

我們是平頭百姓，固然很難完全探知軍事實況，但是見微可以知著，且看今日中國製造的民用產品，例如無人機、電動車以至高速鐵路，不少在技術上早已完勝西方。素來有傳聞說，中國民用和軍用產品的科技水平相差甚大，軍用遠比民用優勝。如今我國愈來愈多的民用產品，已經能碾壓對手，既是如此，相信中國軍用科技的實力，就更加會讓人瞠目結舌。