選舉投票誤擦印泥成為廢票，引起全台嘩然的立委陳昭姿，民眾黨中評會對她的處分出爐，除了自行辭去黨團幹事長一職外，中評會認定她並非蓄意跑票，但「應注意而未注意」，故暫停中央委員職權兩個月，以示薄懲。據了解，原本有人建議停止陳昭姿的黨權，但顧慮到陳昭姿的身份是不分區立委，若停止黨權，恐會影響到她代表民眾黨行使立委職權，故才改以停止中央委員職權取代。只是，民眾黨這種迅速果決的「和稀泥」式處置，恐怕只是讓民眾黨本已搖搖欲墜的誠信雪上加霜。

早在投票前，柯文哲本人便公開對媒體強調，只要跑票就是開除黨籍，沒有其他選擇；黨團總召黃國昌更在節目中直言，就算真是不慎成為廢票，那也表示當事人沒有能力行使立委職權，所以開除黨籍也無話可說。而就在黨主席與總召都做了如此宣示後，陳昭姿還帶頭做出如此離譜的舉動，若沒有作出嚴厲懲處，請問到底要如何服眾？

儘管事後副總召黃珊珊第一時間就力挺陳昭姿，黃國昌也緘口不言，甚至連柯文哲也對陳昭姿表示信任。而陳昭姿為了取信中評會，也刻意在立法院鬧場，質疑民進黨柯建銘彼此是「一輩子的朋友」，明知自己是不小心，為何可以污衊她蓄意跑票？可說做足了工夫。但違反規定就是違反規定，民眾黨用這樣不痛不癢的方式想要解套，柯師傅的小草們真能吞得下去嗎？

從中評會不斷接到針對陳昭姿的檢舉投訴，以及陳昭姿「印泥小姐」謔稱在網絡不脛而走，都反映基層對陳昭姿的反彈。但中評會因陳昭姿是「柯主席的人」，高高舉起輕輕放下，只會讓人認為民眾黨所有原則都會根據柯文哲的個人好惡而扭曲浮動，說到底還是沒有制度的一人政黨罷了。