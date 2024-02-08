內地今年經濟欠佳，不少地方在臨近歲晚都各出奇謀拚經濟，例如進一步鬆動實施多年的煙花爆竹「禁燃令」。不過，如何在拚經濟和活動安全之間取得平衡，很考驗執政者的智慧。

農曆新年前後一向是內地火災的高發期，原因是這段時間大家放假，有些人喜歡放煙花爆竹慶祝春節，結果很容易衍生火患。記得2009年春節前福建長樂市一間酒吧發生火災，造成15人死亡；後來北京央視新址工地又發生火災。兩宗火災都與燃放煙花有關。於是禁燃的地方愈來愈多。到了2018年，內地大部分大中城市都禁燃。

到去年底，內地有關部門對「全面禁止銷售、燃放煙花爆竹」的規定提出審查建議。輿論解讀為政府認為禁燃不合法。一時之間，一些城市又逐漸放鬆「禁燃令」，從禁燃變成限燃，即在規定時間和區域可以放煙花爆竹。理由除了尊重傳統，還有營造喜慶氣氛，刺激民眾出來玩，帶動更多消費。

中國傳統上是農業社會，以前人們大多住在農村，人口密度低，在屋前院後放煙花爆竹，問題不大。但現在中國城鎮化率已經有逾六成，在樓房林立的地方放煙花已漸不合適。十多年前，我有一次在湖南省度歲。湖南是煙花爆竹大省，當地人喜歡「放炮」。記得除夕夜我在酒店內，感覺全城都在放煙花，樓下的道路、公園到處七彩斑斕。氣氛是夠了，但整個城市彷彿戰火瀰漫，一片濃烈煙霧非常刺鼻，即使緊閉門窗，仍然不斷咳嗽。那一夜絕對是我經歷過空氣污染最嚴重的一夜。

放煙花爆竹是中國的春節傳統，但在保留傳統的同時，也要適應居住環境的轉變，兼顧對環境的危害，千萬不要出現一管就死、一放就亂的問題。