美國總統拜登再次言語失禁，日前他在賭城拉斯維加斯出席競選活動，為民主黨內華達州黨內初選造勢時，提到自己在2021年到英國出席七國集團峰會，見到「德國的密特朗」。他隨即發現自己搞錯了國家名稱，改稱是「法國的密特朗」。

密特朗確實是法國人，但他是80至90年代的總統，與現任法國總統馬克龍相差了幾個世代，政治立場也是一左一右，風馬牛不相及，唯一相近是其洋文姓氏都是M字頭。而且密特朗早於1996年已因癌症病逝，死去已有28年之久，拜登言之鑿鑿說早前見過他並與其對話，有人就笑言他是否「活見鬼」及「嗰頭近」。

事實上，拜登有可能真的見過密特朗，後者在任時曾訪美，當時拜登只是不太出名的美國參議員。將眼前人與年輕時的故人撈亂，乃老人癡呆症的常見徵狀之一。拜登現年已81歲，任內的口誤事件至少有逾30宗，包括早前在同一項活動致詞時，先後將現任南韓總統尹錫悅說成其上手文在寅，將自己的競選老對手、從未擔任過參眾兩院議員的前總統特朗普說成議員，以及聲稱曾在喜馬拉雅山，見過僅比密特朗遲一年去世的前中國領導人鄧小平。

現年77歲的特朗普亦被指有老人癡呆症先兆，將其主要黨內初選對手、前美國駐聯合國大使黑莉，當成在國會山莊暴動中負責議會保安的民主黨籍前眾議院議長佩洛西。佩洛西年紀（83歲）比特朗普以至拜登更大，但她去年已卸任議長。拜登與特朗普則仍在賣力競逐黨內初選，而且看來兩人都已篤定會勝出，在今年底再次對決爭奪美國總統寶座，一個被認為是全世界最重要、最具影響力的政治職位。癡癡呆呆，坐埋一枱，又怎不教人心驚？