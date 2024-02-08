歲末年初，內地的反腐利劍指向了一個特殊領域──軍工企業。先是全國政協一次性撤銷中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科工集團副總經理王長青等三位中管高官；然後，反腐目標進一步深入觸及各大軍工集團下屬的研究所、分公司，短短一個月已有多位尖端科研單位負責人被查辦。

這包括中國兵器工業集團長春設備工藝研究所原黨委書記張建武、中國船舶集團武漢數字工程研究所前所長王小非、中國航天科技集團中國運載火箭技術研究院前院長王小軍、中國兵器裝備集團河南中原特鋼裝備公司前董事長陳魯平、中國核工業集團核燃料事業部原主任李廣長等。可以說，核工業、航天、航空、兵器、船舶、電子等6大軍工系統中，大多數已捲入其中。其範圍之廣、力度之大、介入之深，都是相當罕見。

北京高層多番強調：堅決查處政治問題與經濟問題交織的腐敗。此類腐敗既有經濟貪腐，更嚴重是涉及政治不忠誠、不老實。軍工央企更為特殊，組織結構上雖為公司，但同時是尖端科技研發機構、是武器裝備和國防安全的重要基石，也是一股不可小覷的政治力量，並與軍方有着特殊淵源聯繫，堪稱關乎核心安全利益。

本來軍工是近年成績頗可圈可點的領域之一。航空母艦、萬噸大驅、隱身戰鬥機、核潛艇、洲際導彈等新型重器的亮相，與戰狼外交相配合，為中國在國際舞台展現強硬攻勢提供支撐。在「做大做強國有企業」、「科技自立自強」、「軍民融合發展」、「科技興軍是核心戰鬥力」等一系列頂層戰略中，軍工企業都處於龍頭領航地位。何況，軍工央企首腦往往也是高精尖武器專家出身。劉石泉在軍迷圈中有「巡航導彈之父」之稱，吳燕生亦曾是有名的「航天少帥」之一，身份非同一般。

如今，令外界錯愕的軍工系統連環腐敗案集中爆發，性質就更嚴重，影響力也更猛烈。實際上，正是因軍工企業的特殊性，不僅屬於絕對壟斷的行業，高度保密、封閉，且專業性極強，這增加了監督難度。對軍工系統的紀檢監督，無法如其他行業一樣層層嵌入。在十九大之後，軍工系統反腐已經開始，如中國船舶重工集團董事長胡問鳴、中國船舶重工集團總經理孫波、中國兵器裝備集團董事長尹家緒落台。但主要集中在集團高層。

統籌高水平安全和高質量發展，而今被確立為中國經濟雙輪驅動。高質量發展不可一蹴而就，但高水平安全卻可加碼先行。這一輪反腐風暴，從集團高層到各部門、研究所、分公司「一把手」的大規模開刀，除了凸顯腐敗的嚴重性，也顯示高層不惜壯士斷腕、刮骨療毒的堅決姿態，彰示反腐無禁區、無死角、無特權。其衝擊力也遠超一般案件，對黨政、財經、軍事各領域將產生極強的威懾效應。