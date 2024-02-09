在美國，支持特朗普、共和黨的選民，就是喜歡他的鮮明個性、特立獨行、不按常理出牌、離經叛道、口沒遮攔、胡說八道，不管他的瘋癲、神經刀、背了近百條官司、分分鐘被打入天牢，都要支持他再度參選總統。那邊廂，支持拜登、民主黨的選民，則是恨透了特朗普，也不管拜登老邁無用、表現癡呆、顛三倒四、難以支撐局面，甚至因身體原因可能半途而廢，也要支持他連任總統。

相比之下，拜登和民主黨的選民非常可憐。面對問題多多、到處是「硬傷」的拜登參選，他們沒得選擇，「蜀中無大將，廖化當先鋒」，民主黨營壘連個「廖化」都沒有，拜登的替代者也沒有。當然，特朗普、共和黨陣營也沒有像樣的替代者，那不是因為無人，而是那些人都鬥不過特朗普，經過黨內初選，他們都敗下陣來。因此特朗普的支持者是得其所願的，是開心、放心的，這是特氏選情氣勢如虹的根本原因。相比之下，拜登和民主黨簡直是日暮途窮、氣息奄奄，「冇眼睇」矣！

然而，雖然特朗普在他的選民眼中，是天下英雄、一時豪傑，但在世人眼裏、旁觀者眼裏，不過是一個自以為是、醜態百出的妄人。他曾經當了總統，執政4年，但除了東一榔頭、西一棒子的亂打一通，搞得自己亂、白宮亂、華府亂、美國亂、世界亂之外，並無政績，並沒有他上台之前吹牛保證的「讓美國再次偉大」，也沒有為他認為的「吃了大虧的美國」討回多少便宜。他只為自己在美國、在世界樹立一個「另類美國總統」的形象，備受爭議。2020年他輸了大選，卻不認帳，還要策動翻盤，衝擊國會，險些暴亂，被人告將官裏，目前還等着審判。老美立國200多年，未曾出過這等驚世駭俗的奇葩總統。

於是，特朗普的胡鬧和罪過，他的選民執拗，以及拜登、民主黨選民的不得不陪綁，引導世人猜想一個問題：美國的「民主燈塔」、「選舉制度」會不會因此而自行崩盤呢？