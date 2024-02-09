兔年的香港諸事不順，龍年就快到來，人人都寄望時來運轉，一年勝過一年。目前本港面對的最大問題是經濟不穩，樓市股市皆插水。雖然中央出台大量救市措施，一度刺激本港恒指重拾升勢，但這些畢竟只是權宜之計，特別是樓市依然疲不能興，最是叫人憂心忡忡。

新年前夕，二手樓交投看似轉趨旺盛，可惜量升價跌，根本不足為喜，而且跟市道好的時候相比，交投量簡直蚊髀同牛髀。君不見，每天都是大小屋苑劈價出售的消息，對於無樓一族來說，跌市更為他們所樂見；但對於正在供樓的業主，層樓等於整副身家，樓價跌跌不休，意味物業不斷貶值，甚至淪為負資產。現時負資產宗數已創19年來新高，業界認為負資產仍會湧現。最怕銀行「落雨收遮」，一旦業主被Call Loan，十分大鑊。

樓價過高，小市民固然難以上樓，然而樓價大跌，甚至已重返2017年水平，按道理應該大把人爭住入市，為何事與願違，少人問津？皆因人的心理就是如此，寧買當頭起，莫買當頭跌，愈跌市人們愈無信心，擔心窮畢生積蓄買樓後，渣都冇得剩。反而樓價高企之際，大家都抱着「早買早享受，遲買貴多幾球」的心理。有過來人坦言，當年睇完樓飲個茶再作決定，不過一小時，代理即告知物業已被人捷足先登！如今重看這些事例，恍如隔世。

難為港官依然好整以暇，對於外界要求全面撤辣無動於衷，甚至扮作體恤民情，揚言仍有大把人無力上樓。樓市辣招推出已十餘年，原本只是壓抑炒風的逆周期措施，理應屬短暫性，目前炒風絕迹，樓價下行，死抱辣招根本不合時宜，只會進一步整死樓市。踏入龍年，高官必須擦亮眼睛看清形勢，全面撤辣無謂再拖。