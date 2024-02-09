全世界的乘用車逐漸走向電動化，時至今日，很少人會再為其安全問題而憂。回想起4、5年前，電動車使用者最擔心的，是電池輻射問題，當時不少司機言之鑿鑿，說車內的輻射猶如無形殺手，很多人已經中招，輕則引致脫髮、失眠，重則引發癌症甚至死亡。

深圳是內地最早的城市推行出租車電動化，大抵到了2019年，市面上幾乎再沒有汽油出租車。當時筆者偶爾會到深圳走動，每逢問起司機們對電動出租車的看法，答案近乎是一致的，他們都不喜歡這種新生產品。原因主要是充電太過費時，但也有不少司機煞有介事，說自從政府規定全面轉用電動的士，不時會聽到消息，指某司機突然患病，有的更會離奇死亡。司機們一本正經地分析說，就連小至一部手提電話，所產生的輻射量也可能會影響健康，何況是大至車用電池？他們天天駕車，就猶如在慢性自殺，有能力轉業的，不少已經離去云云。

聽到司機們講得七情上臉，我幾乎也信以為真，但如今相隔數年，事實證明，他們只是杞人憂天，那些講得猶如板上釘釘的所謂病例，恐怕亦不足採信，只是自己嚇自己而已。若然電動車的輻射當真會危及健康，試問歐美各先進國家，今天又豈會如此賣力，要大量引入電動汽車？

筆者特別舉出這個例子，是想提醒人們，社會上經常會出現各種傳言，我們必須慎思明辨，切勿輕易相信。遠的不說，單是新冠疫情期間，不少人便聽信謠言，以為疫苗的副作用大，打比不打更危險。香港很多老人家信以為真，便拒絕接種疫苗，結果導致本地長者染疫後的死亡率，比不少鄰近地區為高。