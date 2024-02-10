歲次甲辰龍年，全球華人歡慶農曆新春，少不了善頌善禱，互相表達美好願望，許多西方政要也紛紛送上祝福。可惜，祝福歸祝福，現實世界並非人們期待的那麼美好。俄烏戰爭沒完沒了，以巴衝突結束無期，紅海危機持續升溫，朝鮮半島劍拔弩張，加上南海和台海惡浪滾滾，全球各地戰火紛飛，變亂交織，預示這個龍年依然不可能太平。

根據玄學家的理論，甲辰龍年乃三碧祿存星入主中宮。三碧代表是非、爭拗、爭鬥，與當今世界混亂局勢不謀而合。中國人一向講求以和為貴，和氣生財，用現在的話就是追求「人類命運共同體」；而外國人特別是西方人則不然，他們一直糾纏於零和遊戲，非鬥得你輸我贏、你死我活不可，世界上許多衝突和戰爭正是因此而起。尤其美國為了維護本身霸權，到處煽風點火，唯恐天下不亂，世界各地的衝突和戰爭幾乎都與其有關。

美國國務卿布林肯日前在社交平台寫道：「加薩已有近200萬人流離失所，數以10萬計的人正在遭受嚴重的飢餓。而以色列的軍事行動每天造成的無辜平民傷亡依然居高不下，我們必須着手解決目前的苦難。」好一副悲天憫人的姿態！老美一方面無底線支持以色列，一方面惺惺作態同情加薩民眾，這是多麼虛偽，又是多麼令人惡心。其實正是因為美國盲撐，以色列極右政府才會如此囂張。總理內塔尼亞胡再次明言拒絕停火，一定要取得「全面勝利」，意味針對巴勒斯坦人的種族滅絕行動將會繼續，更恐怖的血腥場面也許還在後頭。

另一邊廂，俄烏戰爭也沒有結束迹象。歐盟剛通過新一輪500億歐元援助烏克蘭計劃，而烏克蘭總統澤連斯基則正式解除武裝部隊總司令扎盧日內職務，說明西方還在繼續拱火，烏方依然無意停戰。

世界動亂不已，經濟自然好不到哪裏去。國際貨幣基金組織早前發布的《世界經濟展望》，預料今年將是衰退的一年，超過三分之一經濟體將出現萎縮。世界經濟論壇的報告也顯示，61%受訪經濟學家認為今年全球經濟將會走弱。一榮俱榮，一損俱損，全球不景氣，中國內地和香港也不可能獨善其身，近期兩地股票市場劇烈震盪，正是反映投資者對地緣政治局勢和經濟前景的憂慮。面對世界巨變，人們只能自求多福，願黎明早日到來！