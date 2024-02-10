以色列在加薩的軍事行動持續了4個月，仍然沒有平息的迹象。雖然以色列總理內塔尼亞胡聲言僅需幾個月就能徹底結束攻勢，但這場戰爭至今已比很多人當初想像的長。不僅以國的堅定盟友美國政府愈來愈坐不住，就連不少美國企業也損失慘重。

以連鎖餐飲集團麥當勞為例，該企業剛剛公布的去年全年業績，由於中東地區衝突的影響，盈利增長幅度低於市場預期。事緣去年10月以巴爆發衝突後，以色列的麥當勞宣布免費向以軍士兵供應餐飲，結果導致麥當勞在中東其他國家的門店被人嚴重破壞，土耳其、埃及、約旦和黎巴嫩等國的一些麥當勞加盟店更火速切割，反過來宣布支援巴勒斯坦。而除了麥當勞，其他美企如咖啡連鎖店星巴克、可口可樂的業務，也或多或少受到以巴衝突的影響，而且影響不限於中東地區。

其實，麥當勞在全球各地的不少業務都是特許經營，即母公司美國的麥當勞收特許經營費，然後各個國家和地區的本地資金自己運營。不過一般人根本不清楚這些情況，他們只覺得麥當勞是美國文化的象徵，要借此發洩不滿。無論如何，以軍一直被轟過度自衞，引發人道主義災難，國際社會對以色列施加的壓力愈來愈大。相反，哈馬斯一早已有打持久戰的心理準備，而且組織分散，很多成員本身就是平民，要徹底剷除他們困難重重。只要以巴衝突維持下去，愈來愈多的美國企業將被殃及池魚，美國和以色列政府的壓力也會愈來愈大。

麥當勞在中東地區遭遇到的困境，正好凸顯近些年跨國企業面臨的兩極分化的地域政治挑戰。自詡為國際大都會的香港，過去幾年夾在中美兩大國博弈之間，對此應該感受至深。