俄烏戰爭踏入兩周年前夕，烏克蘭總統澤連斯基周四宣布，即日起解除武裝部隊總司令扎盧日內職務，改由陸軍司令西爾斯基接任。有關消息已傳了好一段時間，原因有多種說法，其一是指澤連斯基不滿扎盧日內在戰事中的表現，但民調卻顯示烏國民眾對後者的支持度比前者更高。也有報道指，德、法等歐洲多國領導對撤換扎盧日內有很大保留，認為這位忠誠可靠的軍人，遠比戲子出身的總統更為穩重可信。

澤連斯基未有在換帥公布中批評扎盧日內，並強調對方會繼續留在團隊中，未知是否擔心有人會在一些外部勢力和國內民眾支持下發動政變，將其取而代之。

另一套說法是，兩人對俄烏戰事的未來發展存在嚴重分歧。扎盧日內對烏軍的形勢和戰力比較悲觀，認為應採取守勢，只願進行小規模、針對性的突襲和反擊。澤連斯基則一貫無視俄烏的軍事及經濟實力差距，多次要求扎氏統領烏軍進行大規模反攻，以換取歐美對烏克蘭的援助及對其個人的支持。

據報兩人決裂的導火線，是在上月討論今年的徵兵計劃時，扎氏要求徵兵多達50萬人，但澤連斯基認為不可行，因為政府不會夠錢支付士兵薪金，雙方因而發生爭執，澤氏在會上表明要解僱對方。其實扎盧日內又怎會不知大量徵兵並不可行？估計他只想婉轉地告知總統，烏國及烏軍現已山窮水盡，其構思中的大反攻根本是不可能的任務。

澤連斯基在撤換扎盧日內後，強調烏軍需要「進行更新」，又強調接任的西爾斯基擁有「成功的進攻經驗」，但錢從何來，兵從何來呢？歷史上的陣前易帥大多是愈換愈衰，因為問題往往不在於將帥無能，而是在於兵太弱、王太廢或敵人太強。