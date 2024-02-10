星移斗轉，時序在變，「天道」變，人們的命運何能不變？前輩說，一百幾十年來的中國人（特權階級除外），其遭際可謂苦矣！但好在年年過年，遂年年有個新希望，即便難過也要過，於是「恭喜發財」。蓋此乃人所欲也，聊可互慰，這才頂着苦難一年，一年一年過下來。芸芸眾生，任你是達官貴人、平民百姓，也一律要過年！老朽母親早逝，父親在菲律賓謀生，自小孤寂，特別怕過年！如今年紀大，「身老怯增年」，對於過年，內心百般糾結！之不過，新年還是要有新希望，在此還是要「恭喜發財」，並祝讀者龍騰虎躍迎新歲，今年過得比去年好！

高官許願樹拋寶牒，鼓勵為未來打拚，佢話「依家我哋社會就係由團結變到更團結，大家一齊拚經濟、拚發展，發展經濟、改善民生，大家生活得更好，打工嘅話，糧就出多啲。」這確實說出大多數打工仔嘅心聲和心願。然而好事多磨，本港連續5年出現財赤，股市樓市皆不振，加上大仙警示，龍年仍難復甦。

金管局最新資料顯示，上季負資產超過2.5萬宗，創2004年第3季後近20年新高，專家料負資產宗數勢破3萬宗。中產階層身家大縮水，此時此刻，「恭喜發財」難免百般滋味在心頭。經濟未如預期般復甦，中產階級捱得不是滋味，試問大部分基層又點會唔生活得更閉翳？老朽年紀愈大，對新年愈唔敢有乜奢望，譬如話要求政府搞多啲盛事提振經濟，只盼新一份財政預算案對基層多啲關顧，唔好政府庫房水緊就話要削老人家福利，依家港人自殺率又創2007年以來新高，長者、學生自殺時有所聞，老朽今日去許願樹拋寶牒，不求世界和平，但誠心祝願香港切勿淪為悲情城市！