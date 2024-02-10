有「球王」之稱的阿根廷足球名將美斯，日前隨效力的美職聯球隊國際邁亞密訪港，然而球隊收取高額戲金踢表演賽，美斯卻全程旁觀不落場，但其後到日本，他又大展球王英姿。香港政府及球迷被冷待，瞬間點燃港人及內地民眾心頭的熊熊大火，對美職聯及球星的貪婪、傲慢、不專業大表不滿。這一次，香港固然做了「水魚」及輸家，但美斯失場、球隊失信，他們的聲譽同樣損失不小，昨日球隊及主辦方認衰，退款一半兼道歉，但火頭不見得能平息。

美斯在球壇享有崇高地位，香港及華人球迷都很喜歡他，這或與他專心於足球事業、不像某些球星負面新聞滿天飛有關。當得知有機構邀請國際邁亞密訪港，港府立即按全城盛事的高規格來推動，從機場停機坪破格設歡迎儀式，到大球場表演賽的精心安排，無一不見心思及「畀面」。可是回帶再看，國際邁亞密各人由乘私人飛機到港、召開記者會，到公開操練、表演賽的安排，無一不顯示球星傲慢、球隊輕視香港盛情款待的心意。美斯作為領軍人物，在香港全程木口木面，連笑容都很吝嗇，最後更以傷患為由擺了香港一道，球迷傷透了心，但不少人還是在心裏想，可能他的傷真的很重吧。

結果打擊很快來到。美斯及國際邁亞密的下一站是去日本作賽，這個時候的美斯大變樣了，在日本下機之後，他就表現得很親和，既親身參加記者會，又春風滿面到練習場騷腳法，最後更傷患好了，落場踢了30分鐘。到這時，再遲鈍的香港人都禁不住要問一問，美斯為甚麼獨對香港不友善？即使真的腳傷了，也可以笑一笑、談一談，但甚麼都沒有，只有香港人的錢被拿走了。坊間有這樣的說法：「美國職業聯賽球隊是姓美的，中美關係不佳，球隊無奈來港，你明啦！」如果真是這樣的話，球隊收錢的時候，怎不看看錢是姓美還是姓中呢？

本來球星的專長是體育，看這件事應從專業及體育着眼：球隊巡迴表演作賽，目的是與球迷打好關係、為球隊作宣傳，當然也為了賺錢，球員簽約後，這些都是必須履行的合約行為及工作。但觀乎美斯在香港的表現，只會讓香港人對他、對國際邁亞密甚至美職聯都沒有好感。而球隊在香港不遵守合約、毫不親善的表現，既做了最壞宣傳，也失去了香港以至華人球迷的心。

香港或許只是一個小市場，但大中華市場卻無限廣闊，賣球衣、賣禮品都有無限商機，何況美斯還有多個廣告代言，其中一間公司的代言費是3,000萬元人民幣，現在內地民眾施壓該公司解約，美斯「錢」途生變，球隊認衰了，但美斯仍未開腔。另外，今年將有不少知名球隊排隊到內地朝拜，美斯及美職聯在香港的表現，只會給內地省市政府一個當頭棒喝，若碰上體育欺詐，盛事只會變煩事。