世界視線：歐洲求解能源荒　非洲崛起謀自主

俄烏戰爭使歐洲不少國家跟隨美國制裁俄羅斯，禁止輸入俄國天然氣，令美國獲益甚豐，2023年截至11月，美國出口1,160億立方米液化天然氣，超過卡塔爾和澳洲，成為全球最大出口國，其中50%輸往歐盟成員國，雖然大幅降低了歐盟對俄氣的依賴，但美氣價格是俄氣的3倍。

然而，近期美國計劃禁止或起碼限制天然氣出口到加拿大及墨西哥（有自由貿易協定）以外的國家，其目的是降低美國國內能源價格。有能源專家估計，美國此舉會提升2024年俄羅斯天然氣出口達10至15%。此外，美國聯邦政府與德州這個油氣生產大州政府，因為非法移民問題而內訌，更不利德州油氣出口令聯邦政府獲利。美國限制天然氣出口歐洲，將使歐盟被迫考慮增加其他渠道進口天然氣，因為紅海的亂況極不利歐洲入口成本急升的卡塔爾及澳洲天然氣。

歐洲原本希望增加開發非洲的天然氣，輸歐可用管道，比中東天然氣更節省運輸成本，亦可減少對中東及俄羅斯的依賴，可惜事與願違，歐洲2022年由非洲入口72億立方米天然氣，居然比2021年還少了20億立方米。意大利是目前因美國減少油氣供應最受影響的歐洲國家，卻最受益於從尼日利亞到北非的油氣輸入，因此去年中意大利總理梅洛妮最先批評法國在非洲薩赫勒地區的資源掠奪，意大利更主動於上月底在羅馬舉行歐非峰會，建議具野心的計劃，出資55億歐元改善非洲的能源開發設施，包括綠色能源，此舉無疑是想替過去歐洲新舊殖民主義對非洲的侵害和資源掠奪「洗底」。

不過，非洲普遍的民族覺醒，要求自主自身能源的開發和發展，非洲聯盟委員會主席穆罕默德在峰會上表示，非洲國家希望歐盟能就有關計劃多和非洲協商，以及能實實在在執行，更要以平等夥伴關係看待非洲利益，非洲不會以討乞方式要求幫忙開發。

事實上，非洲到2050年仍會佔全球人口增長的60%，到時候將有極大的能源消耗，故此更要優先考慮本身的能源需要。非洲國家了解到歐盟因能源荒而慌不擇路，而能有這樣的氣派回應歐盟，是因為俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom），早已以平等共享的方式開始了能源開發。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻